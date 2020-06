Grandma Moses’ Bilder gehen auf Reisen: Zwei Amriswiler Künstlerinnen in der Kartause Ittingen Im Rahmen der Ausstellung «Thurgauer Köpfe» gibt es auch Werke zweier Amriswiler Künstlerinnen zu sehen. 09.06.2020, 11.30 Uhr

Auf dem textilen Wandbild von Lina Fehr-Spühler ist die Amriswiler Breitenaach abgebildet. Bild: PD

(red) Mit der Ausstellung «Thurgauer Köpfe» machen die sechs kantonalen Museen zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt zugänglich. Verteilt auf vier Standorte zeigt sich der Kanton im Spiegel seiner Bewohnerinnen und Bewohner auf unkonventionelle Art und Weise. Fern der gängigen Stereotypen wird das, was den Thurgau ausmacht, aus neuen Perspektiven sichtbar.

Das Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen zeigt in diesem Rahmen eine Ausstellung unter dem Titel «Frauen erobern die Kunst». Von den rund 20 Künstlerinnen begegnet man auch Werken zweier Amriswilerinnen: Charlotte Kluge-Fülscher aus Räuchlisberg und Lina Fehr-Spühler aus Niederaach. Die Bilder von Fehr sind Leihgaben aus der grossen Sammlung des Amriswiler Ortsmuseums. Von Fehr ist im umfangreichen Ausstellungskatalog nebst dem textilen Märchenbild Frau Holle auch ein Portrait zu dieser Sonderausstellung abgedruckt.

Lehrerin an der Kantonsschule Frauenfeld

Charlotte Kluge-Fülscher war die Tochter von Architekt Fülscher. Sie besuchte nach der Schulzeit die Kunstgewerbeschule Zürich, die sie als Grafikerin abschloss. Nach Auslandreisen kehrte sie nach Räuchlisberg zurück und entwickelte eine Leidenschaft als Kunstmalerin. Sie wurde zu zahlreichen Ausstellungen eingeladen, war Mitglied der Thurgauer Künstlergruppe und bekam immer wieder auch öffentliche Aufträge. Sie war zudem Lehrerin an der Kantonsschule Frauenfeld. 1998 starb sie in Räuchlisberg.

Busse kamen aus der ganzen Schweiz nach Niederaach

Lina Fehr-Spühler kam 1926 nach Amriswil und arbeitete als Damenschneiderin in der Textilfirma Jakob Laib & Co (Yala). Im Pensionsalter begann sie zu zeichnen und zu malen und gestaltete auch textile Wandbilder. Nach dem Tod ihres Mannes wohnte sie mit Sohn Armin in Niederaach. An vielen Orten in der Schweiz konnte sie ihre Werke der Öffentlichkeit zeigen. Es sind Märchenbilder, Amriswiler Sujets, die Natur, die Jahreszeiten und mehr. Sie wurde oft als «Grandma Moses aus Niederaach» bezeichnet. Und sie war so bekannt, dass aus der ganzen Schweiz Busse mit Menschen in Niederaach Halt machten, um ihre Werke zu bestaunen.

Sie starb 1980 in Niederaach. 2014 schenkten ihr Sohn Armin und dessen Frau Nelly der Stadt Amriswil über 100 Bilder. Die Werke werden im Ortsmuseum aufbewahrt und der Öffentlichkeit regelmässig zugänglich gemacht.