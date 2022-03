Drei legendäre Kurven: Als in Erlen Grand Prix Rennen stattfanden

Grand Prix Erlen Drei legendäre Kurven im Thurgau Vier Mal – zwischen 1948 und 1951 – gab es in Erlen einen Grand Prix. Heute wären derartige Rennen undenkbar, weil viel zu gefährlich. Was bleibt sind die Bilder von damals und die Erinnerungen. Eine Spurensuche. Christian Eichenberger 0 Kommentare 19.03.2022, 05.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Wer heute auf der Hauptstrasse in Erlen von Romanshorn in Richtung Frauenfeld fährt, befindet sich, kurz nachdem er den Golfclub Erlen passiert hat, auf einer ehemaligen Grand-Prix-Rennstrecke. Start und Ziel war dort, wo heute die Schule Erlen steht. In Fahrtrichtung links stand eine überdachte Haupttribüne. Auf der gegenüberliegenden Seite nahmen die Pressevertreter Platz. Als «Schutz» diente ein einfacher Holzzaun. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein Auto oder ein Motorrad auf der damals holprigen Fahrbahn nach links oder rechts ausgebrochen wäre.

Auto und Motorrad? Richtig. Das Rennen war für zwei- und vierrädrige Fahrzeuge ausgeschrieben. 1948 und 1949 beschränkte man sich auf einen nationalen Status. 1950 und 1951 wurde auch internationale Konkurrenz eingeladen. Hinter dem ehrgeizigen Projekt steckte der Rundstreckenverein Erlen, der extra für dieses Event gegründet wurde. Die Sporthoheit hatte der ACS Thurgau (Automobile) und der Ostschweizer Motorfahrer-Verband (Motorräder).

Hier gibts historische Bilder des Rennens von 1948 und 1949 zu sehen. Video: Youtube

Das schlechte Wetter riss ein Loch in die Kasse

Der erste «Ostschweizer Grand Prix» fand am 8. August 1948 statt. Der Zuschaueraufmarsch hielt sich auch aufgrund des schlechten Wetters in Grenzen. Was dem Verein ein mächtiges Loch in die Kasse riss. Sportlich hatte einer die Überhand: Der Schweizer Toulo de Graffenried. Der Fribourger fiel kurz nach dem Start wegen einer Reifenpanne ans Ende des Feldes zurück, kämpfte sich wieder an die Spitze und gewann nach 50 Runden und 139,25 Kilometern die GP-Premiere im Thurgau auf seinem Maserati 4CL.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit von de Graffenried betrug damals 102 km/h – ein ordentliches Tempo; doch es ging ja die meiste Zeit geradeaus. Die Streckenführung erinnert an ein Trioval (ein Rundkurs mit drei Kurven; siehe Karte).

GP Erlen - TZ - Thurgauer Zeitung - Bild: PD/ Christian Eichenberger

Drei Kurven auf der Strecke

Die Start-Ziel-Gerade war 1,2 Kilometer lang. Am Ende bogen die Fahrzeuge auf Höhe der heute nicht mehr existierenden Metzgerei nach rechts in die Bahnhofstrasse ab. Riedt-Kurve wurde diese Stelle genannt. Auf dem Weg zum Bahnhof, dort wo heute ein Pneudiscounter untergebracht ist, gab es einen kleinen Rechtsknick direkt vor der Wackertribüne.

Dieser ging mit Vollgas und führte die Fahrzeuge am Bahnhof entlang unter einer Überführung zur zweiten Kurve. An dieser Stelle stehen heute noch Gebäude von damals. Das «Statiönli» zum Beispiel oder der alte Bahnhofschuppen gegenüber der heutigen Lista-Niederlassung an der Fabrikstrasse 1.

Alles anzeigen

Kurve 2 mündet in die Poststrasse. An dieser befand sich die «S-Kurven-Tribüne». Doch auch dieser Linksknick machte die Autos nicht wirklich langsamer. Vorbei an Gärten rasten die Fahrzeuge auf der Poststrasse Richtung Kradolfer Kurve und damit Richtung Hauptstrasse. Fertig war das Trioval.

Auf der Pole-Position stand der Brite Sterling Moss

Weil die Strecke nicht sehr selektiv war, die Unterschiede bei den Fahrzeugen in der Zeit um 1950 aber enorm gross waren, hielt sich der Unterhaltungswert der Rennen, die von 1948 bis 1951 im Thurgau abgehalten wurden, in Grenzen. Das wahrscheinlich spannendste Rennen war auch zugleich das letzte. 1951 waren in der Königsklasse, der Formel 2, sechs verschiedene Hersteller am Start.

Mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde rasten die Rennwagen über die Strecke. Bild: PD Bild: PD Bild: PD Die Rennstrecke Bild: PD Bild: PD Ein Plakat für den ersten Grand Prix 1948 Bild: PD Bild: PD Bild: PD Bild: PD

Neben HWM, Gordini, Veritas, AFM und OSCA standen auch zwei Ferraris am Start. Der eine, mit dem Engländer Peter Whitehead am Steuer, gewann das Rennen vor dem Schaffhauser Rudolf Fischer, der ebenfalls Ferrari fuhr. Pole-Setter Stirling Moss schied auf seinem HWM noch vor Halbzeit des Rennens aus.

Rundenrekord von 1 Minute und 22 Sekunden

Im Rahmenprogramm fanden in Erlen zudem Sportwagen-Rennen statt. Immer vorne dabei: der Zürcher Willy Peter Daetwyler, der auf seinem grossvolumigen Alfa Romeo 412 im Jahr 1951 im Training den inoffiziellen Rundenrekord von 1 Minute 22,2 Sekunden (= knapp 122 km/h) aufstellte und nach dem Sieg 1950 auch 1951 auf dem Thurgauer Trioval triumphierte.

1991 gab es ein Revival des GP von Erlen. Video: Youtube

Aus budgetären Gründen wurde 1952 auf eine 5. Ausgabe des «Ostschweizer Grand Prix» verzichtet. Als 1953 eine Neuauflage zur Debatte stand, waren die Sicherheitsbedenken bereits zu gross. Die Strecke hätte modernisiert werden müssen. Dafür fehlten aber die finanziellen Mittel. Und so löste sich der Verein 1954 wieder auf.

Warum gab es einen Grand Prix in Erlen? Autorennen finden schon seit Ende des 19. Jahrhunderts statt. Der erste Automobilclub der Welt, Automobile Club de France (ACF), rief 1895 das erste «Grosse Rennen» ins Leben, das fortan jährlich stattfinden und den Saisonhöhepunkt darstellen sollte. Im Nachhinein wurden diese Rennen vom ACF zu «Grand Prix» erklärt. Mit Voranschreiten der Technologie gab es immer mehr Rennveranstaltungen. Doch während die Rennwagen immer schneller wurden, stiegen auch die Risiken für ihre Fahrer. Um den zunehmenden Unfällen entgegenzuwirken, erliess der ACF deshalb 1902 erste technische Bestimmungen in Form einer sogenannten «Rennformel», die fortan immer den neusten Technologien angepasst wurde. Diese Vorschriften für Rennsportwettkämpfe bestimmten die technischen Konditionen, welche ein Fahrzeug erfüllen musste, um am Wettkampf teilnehmen zu können. Über die Zeit galten immer genauere Bestimmungen, etwa für die Motorgrösse, Motorleistung und das Gewicht der Fahrzeuge. Für die internationalen Grands Prix etablierte sich aufgrund der Regulierungen schliesslich der Begriff «Formel 1». Erlen wurde erst beim letzten Rennen international anerkannt Die Rennen in Erlen lief zwischen 1948 und 1951 jeweils gar nicht unter dem Namen «Grand Prix», sondern titelte sich selbst als den «Preis der Ostschweiz». Erst die Revival-Veranstaltungen 1991 und 1993 nutzten dann den Namen «Grand Prix von Erlen». Auf Französisch vermarktete man das Rennen wiederum auch schon ab 1948 unter «Grand Prix de la Suisse Orientale». So gehörte der Preis der Ostschweiz zu jenen Veranstaltungen, die den damals nicht geschützten Titel zwar führten, ansonsten aber nicht viel mit den offiziellen Internationalen «Grossen Preisen» gemeinsam hatten. Sie hatten vorwiegend regionalen Bezug und galten als «formelfreie Rennen», bei dem der Veranstalter die Rahmenbedingungen in Bezug auf Fahrzeuge und Rennfahrer setzten. Indem in Erlen 1951 zum ersten und letzten Mal die «Formel 2» (Regulierungen für offene Rennwagen) abgehalten wurde, erlangte das Dorf schliesslich doch noch internationale Wichtigkeit – unter anderem auch deswegen, weil internationale Grössen wie Stirling Moss teilnahmen. Er gilt als der erfolgreichste und beste Rennfahrer unter jenen, die in der Formel 1 nie Weltmeister geworden sind. (aye)

