Grand Prix Erlen Bericht eines Zeitzeugen: «Wir standen sozusagen mit der Nase am Haag» Markus Hotz von der Horag Hotz Racing AG war 1951 als Bub bei einem Grand Prix in Erlen dabei. Einer der Gründe, weshalb er selbst den Weg zum Rennsport eingeschlagen hat. Aylin Erol 19.03.2022, 05.35 Uhr

Markus Hotz Bild: PD

Sie fuhren selbst jahrelang Autorennen. Sie wissen sicher, was der Grand Prix in Erlen für den Thurgau bedeutete.

Markus Hotz: Der «Preis der Ostschweiz» war für die Region sehr wichtig. So konnte man sich in der Rennsportszene einen Namen machen. Und natürlich profitierten auch die Geschäfte in und um Erlen von den Zuschauern. Leute aus der ganzen Schweiz reisten an. Die Stimmung war wie an einem Volksfest. Weil man während der Veranstaltung oft warten musste, bis das nächste Rennen begann, ass und trank man in der Zeit dazwischen.

Sie waren einst als Zuschauer dort?

Ja, 1951, beim letzten Rennen. Da war ich zehn Jahre alt und fuhr mit meinem Bruder mit dem Velo von Sulgen direkt an die Rennstrecke in Erlen. Wir standen – so wie damals eben alle – direkt hinter der Absperrung, sozusagen mit der Nase am Haag, bei der Riedt-Kurve. Als Zuschauer war das wohl der unspektakulärste Ort, weil die Kurve so spitz war, dass die Fahrer hier am langsamsten fahren mussten. Aber die ganze Erfahrung war trotzdem sehr eindrücklich und hat sicher dazu beigetragen, dass ich eine Karriere in dieser Richtung eingeschlagen habe.

Was hat Sie daran so gepackt als Kind?

Das Autorennen war für alle Sinne. Nur der Lärm beeindruckt den Menschen ja schon. Bei den Schallwellen zitterte praktisch die Luft. Dann der Geruch. Damals nutzte man Castrol Air Motoröl. Das war aus Rizinusöl und roch einfach anders, als die Autos heute riechen. Und wenn man zusehen konnte, wie die Rennwagen mit Saus und Braus an einem vorbeirasten, war das einfach auch ein Nervenkitzel. Die Gefahr schwang schliesslich immer mit. Wenn es damals klöpfte, entstand oft nicht einfach nur Sachschaden. Nein, es konnte wirklich tödlich enden.

Marc Surer und Markus Hotz auf einem Lola Formel 3000 an einer SAR Veranstaltung im Jahre 1988 in Lignière Bild: PD

Für die Zuschauer war es aber auch nicht gerade ungefährlich.

Ja, wenn ich jetzt daran zurückdenke, kann ich es auch kaum noch glauben. Der Haag, hinter dem wir damals standen, bestand nur aus dünnen Latten, die mit Drähten zusammenmontiert waren. Aber damals hat man sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Das machte man eben so. Nur meine Mutter hatte etwas Angst um uns – wie Mütter eben sind. Heute, wo so viel Geld in die Sicherheit der Fahrer und Zuschauer investiert wird, sind die Bilder von damals aber schon surreal.

Woran erinnern Sie sich besonders?

An dieses tolle Gefühl, die eigenen Idole zu sehen – auch wenn man während dem Rennen die Fahrer in den Autos kaum erkennen konnte. Nach dem Grand Prix in Erlen spielten wir Kinder natürlich selbst Rennfahrer nach, etwa den Sieger Toulo de Graffenried. Ein Highlight war es dann für mich, als ich de Graffenried 1975 persönlich kennenlernen durfte, als wir beide eine hohe Auszeichnung bekamen.

