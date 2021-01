Kuchler kocht im Tägerwiler Kilo + Gramm

Interview

Wigoltinger Koch schafft es mit dem «Schäfli» unter die besten 500 Restaurants der Welt

In der «Taverne zum Schäfli» bereitet Chefkoch Christian Kuchler mit seinem Team 18-Gault-Millau-Punkte- und zwei Michelin-Sterne-Gerichte zu. Nun hat er es auch auf «La Liste 2019 – The World’s best Restaurant Selection» geschafft.