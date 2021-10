Nachwuchshoteliers übten im Gottlieber «Drachenburg & Waaghaus»

Gottlieben «Wir hatten viel zu kämpfen»: Drei Nachwuchshoteliers führten ein halbes Jahr lang «Drachenburg und Waaghaus» Die Zwischennutzung des Gottlieber Hotels Drachenburg und Waaghaus war ein Erfolg. Nun schauen die drei Nachwuchshoteliers zurück. «Wir hatten zwar 19-Stunden-Tage, aber menschlich gesehen war das ein wirklich cooles Projekt», sagt der Koch Pascal Schmutz. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 13.10.2021, 04.30 Uhr

Attila Incze, Luis Brucker und Pascal Schmutz haben einen Sommer lang die Drachenburg und das Waaghaus geleitet. Bild: Inka Grabowsky

Sechs Monate haben die Nachwuchshoteliers Luis Brucker und Attila Incze gemeinsam mit dem jungen Gourmetkoch Pascal Schmutz das altehrwürdige Hotel und Restaurant Drachenburg und Waaghaus am Seerhein mit Leben erfüllt. Ende September schloss nun auch die Pop-up-Gastronomie ihre Pforten. Nun brüten die drei Verantwortlichen noch einige Tage über den Abschlussrechnungen. Luis Brucker sagt:

«Ob wir die angestrebte schwarze Null erreicht haben, steht noch nicht fest, aber es sieht ganz gut aus.»

Die Stiftung Drachenburg und Waaghaus hatte Ende 2020 den Jungtalenten eine Anschubfinanzierung für die Zwischennutzung gewährt, um den Ort nicht verwaisen zu lassen. Dieses Geld und die laufenden Kosten sollten durch das Projekt erwirtschaftet werden. Jenseits des finanziellen Aspekts sind alle Beteiligten schon jetzt zufrieden. Pascal Schmutz berichtet von einer Achterbahn der Gefühle.

«Wir hatten viel zu kämpfen, aber der Ort ist schon paradiesisch, und die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wurde, war genial.»

Nur etwas verschlafen sei Gottlieben noch. «Etwas Frechheit und frische Ideen würden der Region guttun», fügt er an.

Wie eine Familie zusammengehalten

Um die Arbeit in Hotel, Küche und Restaurant zu bewältigen, hatten die drei Manager sieben Praktikanten von der Hotelfachschule angeworben. «Ihnen wurde einiges abverlangt», räumt Pascal Schmutz ein. «Sie haben aber auf jeden Fall gelernt, was Gastronomie bedeutet: Man muss viel investieren und viel arbeiten, damit es dem Gast gefällt.»

Wie eine Familie habe man zusammengehalten und auch durchaus Spass gehabt. Und die jungen Leute hatten eine attraktive Unterkunft: Sie durften nebenan in der Drachenburg und in der Wohnung oben im Waaghaus leben. Attila Incze ergänzt:

«Wer in einem Pop-up-Hotel ein Praktikum macht, braucht sicher eine höhere Belastbarkeit im Vergleich mit einem 5-Sterne-Haus, aber man hat eben auch mehr Möglichkeiten zu lernen.»

Unter anderem sind die Praktikanten nun schlauer, was die Geschichte, die Weine, die Fische oder das Gemüse der Region betrifft, vor allem aber konnten sie ihr Handwerk in allen Facetten ausprobiert.

Lüftung, Kühlschrank und Kaffeemaschine gaben den Geist auf

«Wir hatten zwar 19-Stunden-Tage, aber menschlich gesehen war das ein wirklich cooles Projekt», meint Schmutz. Immer wieder wären sie an Hindernissen im Alltag fast gescheitert. «Wenn man ein altes Haus nach einer Pause wieder hochfährt, dann treten immer wieder einmal Schäden auf», erklärt er.

Am härtesten traf die Equipe, dass der Computer-Server einen ganzen Monat ausfiel, bis der Ersatz neu aufgesetzt und betriebsbereit war. Das Reservierungssystem war nicht mehr zugänglich, Rechnungen mussten von Hand geschrieben werden. Aber auch Lüftung, Kühlschrank und Kaffeemaschine gaben den Geist auf. Luis Brucker sagt:

«Irgendwann haben wir festgestellt, dass der Tag nicht richtig angefangen hatte, bis nicht etwas kaputtgegangen ist.»

Als dann die Meldung gekommen sei, dass die Fritteuse den Dienst versagt habe, hätten sie nur noch gelacht.

Für Pascal Schmutz, der als selbstständiger Koch immer an diversen Projekten arbeitet, geht das Leben ohne das Waaghaus fast wie gewohnt weiter. Luis Brucker hat sich bereits bei anderen Hotels beworben. Er will als Food and Beverage Manager die Gastronomie leiten. Und auch Attila Incze wird dem Hotelfach treubleiben. Allerdings bringt er zunächst den WK beim Militär hinter sich.

Hinweis: Das Waaghaus wird in den nächsten zwei Jahren kernsaniert. Deshalb wird im November das Inventar von Hotel und Restaurant verkauft. Geschirr, Tischwäsche oder Handtücher sind günstig zu haben. Näheres demnächst unter www.stiftung-drachenburg-waaghaus.ch