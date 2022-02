Gottlieben Poesie mit Altpapier auf Puppenmöbeln: Konstanzer Künstlerin kreiert eine lyrische Mini-Welt Christine Zureich eröffnete am Samstagabend ihre Ausstellung Tiny Furniture im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben. Die Künstlerin hat mit Altpapier kleine Möbel zu Kunstobjekten mit lyrischem Wortschatz gemacht. Sie stehen für die Enge in den eigenen vier Wänden während der Pandemie. Judith Schuck Jetzt kommentieren 22.02.2022, 18.30 Uhr

Ein Blick in die kleine Welt der lyrischen Puppenmöbel von Christine Zureich. Bild: Donato Caspari

«Poetische Kommentare in eine Möbelschau geschmuggelt.» So lautet eine Gedichtzeile der Konstanzer Autorin Christine Zureich. In diesem Satz steckt ganz verdichtet, worum es in der Ausstellung Tiny Furniture geht, die im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben zu sehen ist. Als die Pandemie vor zwei Jahren begann, arbeitete Zureich gerade an einem Roman. Der Shutdown und der eingeschränkte Bewegungsradius liessen das Buchprojekt zum Stillstand kommen.

Die Soziologin spazierte viel in Konstanz umher und stiess dabei auf eine Kiste Altpapier. Daraus entstand bei ihr «Krisenkreativität», wie sie es selbst nennt, denn sie begann besonders ansprechende oder seltene Worte und Sätze auszuschneiden.

Was spielerisch begann, wurde zur Obsession

Erste Collagen erweiterte sie bald zu «Objektcollagen». Denn wie der Titel der Ausstellung sagt, spielen bei ihrer neuen Form der Lyrik Puppenmöbel eine zentrale Rolle, die sie zunächst aus einer Kellerkiste auspackte und mit Gedichten beklebte. Was spielerisch begann, wurde für sie zur Obsession. Im Rahmen der Vernissage am Samstagabend sagt sie:

«Ich habe einen grossen Fundus an Altpapier zu Hause. Teilweis kaufe ich auch hochwertiges Altpapier.»

Die Künstlerin Christine Zureich an der Vernissage. Bild: Donato Caspari

Für die Erstellung ihrer «Schnipselsammlung» dient ihr eine ganze Batterie an Scheren, von gross bis klein. Diese Art der Dichtung ist richtige Handarbeit. Gallus Frei-Tomic, Intendant des Literaturhauses, sieht in dieser Praxis einen Gegenentwurf zur Digitalisierung. «Sich die Hände schmutzig machen bei der Arbeit und danach ein Resultat sehen», sagt Zureich, diese Sehnsucht nach Begreifbarem sei in der Pandemie noch grösser geworden.

«Und im Gegensatz zum Romanschreiben, wo man kürzt und kürzt, ist es schön zu sehen, wie etwas wächst.»

Verdichteter Wohnraum und Enge in der Pandemie

In Glasvitrinen sind die Miniaturzimmerchen nachgestellt mit den «erzählenden Möbelchen». Was die Autorin so an dieser teils sehr durchstrukturierten, teils ins Dadaistische gehenden Kunstform fasziniert, ist, «dass die Lyrik in den Raum spricht».

Dass es gerade alte Puppenmöbel mit einer ganz individuellen Patina und kleineren Beschädigungen sind, stehe für ihre Auseinandersetzung mit unserem Platzmangel in der immer kleiner werdenden Stadtwohnung. Es geht um das Beengtsein in der Pandemie und die «Ästhetik des Beschädigten». Frei-Tomic sagt, es könne auch als Widerpart der in Modezeitschriften und Werbung propagierten Perfektion gelten.

Alle Möbel sind mit Sprüchen aus Altpapier beklebt. Bild: Donato Caspari

Dazu zitiert die in den USA geborene und am Bodensee zweisprachig aufgewachsene Christine Zureich Leonard Cohen: «Durch alles geht ein Riss und durch den Riss scheint das Licht.» Die Zerbrechlichkeit der Möbelchen erinnere an die eigene Vergänglichkeit, Zartheit und die Schönheit in dieser individuellen Imperfektion. Hinzu kommen die Erinnerungen an die Kindheit.

Ein weiteres Beispiel aus der kleinen Welt Christine Zureichs. Bild: Donato Caspari

Das Gedichtband ist ein Coronaopfer

Bei den häufig über Ebay erkauften Puppenmöbel überschreibe sie dabei «rücksichtslos, was an Geschichte schon drinsteckte». So steht auf einem antiken Waschtisch: «Aber haben wir nicht unter Wasser Angst davor, zu scheitern?», eine Schulbank ist mit «Old-School-Kunst» beklebt und ausserdem in roten Letter mit dem Spruch «Die Vergangenheit zu recyceln».

Das Gedichtband Tiny Furniture wurde bis zur Vernissage nicht fertig, es ist ein Coronaopfer. Wegen Rohstoffmangels konnte es nicht rechtzeitig gedruckt werden. «Aber das Buch ist aus Coronabedingungen heraus geboren, von dem her passt das so», findet Christine Zureich.

Hinweis: Die Autorin ist am 27. Februar, 6., 13. und 27. März 2022, jeweils von 15 bis 17 Uhr anwesend, um durch die Ausstellung zu führen.

