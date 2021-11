Gönnervereinigung Scheidender Gönnerpräsident Karl Spiess gibt bekannt: FC Amriswil stellt Cheftrainer der ersten Mannschaft frei Ein Schockmoment zu Beginn der Gönnervereinigung des FC Amriswil. Karl Spiess gibt bekannt, dass der Trainer Samel Sabanovic freigestellt wird. Der Rest des Abends in der Villa Felber verläuft harmonisch. Manuel Nagel 05.11.2021, 16.40 Uhr

Lisa Doby und Dani Felber unterhalten die Gönner des FC Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Ermatingen, 4. November 2021)

Karl Spiess liess die Katze gleich zu Beginn des Abends aus dem Sack. «Ich muss noch eine Bombe platzen lassen», sagte der Präsident der Gönnervereinigung des FC Amriswil zu den fast 60 Gönnern und Sponsoren. Der Vereinsvorstand des FCA habe sich diese Woche entschieden, den Cheftrainer der ersten Mannschaft freizustellen.

FC Amriswil stellt Trainer Samel Sabanovic frei Paukenschlag auf dem Tellenfeld: Diese Woche entschied der FCA-Vorstand, den Trainer der ersten Mannschaft, Samel Sabanovic zu beurlauben. Die Nachricht kommt überraschend, denn sportlich lief es für Amriswil nicht schlecht. Das Team liegt zwei Spieltage vor der Winterpause auf Platz fünf mit 19 Punkten aus elf Spielen, sechs Zähler hinter dem Tabellenführer FC Kreuzlingen. «Die Zusammenarbeit innerhalb des Staff und der Mannschaft hat sich nicht wie gewünscht entwickelt», heisst es in der Medienmitteilung des Vereins.

Interimsmässig übernimmt nun Sabanovic’ Vorgänger Christoph Schenk, der aktuelle sportliche Leiter, bis Ende der Saison. Sein Team tritt am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Tellenfeld gegen Red Star Zürich an. (man)



Finanzchef Silvio Sproll erläuterte den Anwesenden die Beweggründe: Man sei mit Samel Sabanovic ein Experiment eingegangen, habe aber schon früh gemerkt, dass er noch nie eine Mannschaft trainiert habe. Das Team habe sich nicht richtig entwickelt und auch der Kit, den Vorgänger Christoph Schenk über viele Jahre aufgebaut habe, habe nun zu bröckeln begonnen. «Heute oder morgen, irgendwann wäre er fällig gewesen. Es ist nicht mehr gegangen, um das über die Saison zu bringen», sagte Vorstandsmitglied Sproll.

Zwei-Sterne-Koch und 70 neue Sternli-Kicker

Doch damit war es an diesem Gönnerabend vorbei mit Misstönen, die folgenden vier Stunden bis Mitternacht sollten harmonisch verlaufen. Nicht ganz unbeteiligt daran war der Gastgeber – kein Geringerer als Startrompeter und Bandleader Dani Felber. Zusammen mit Sängerin Lisa Doby unterhielt er die FCA-Gönner zwischen den einzelnen Gängen.

Und selbst beim Catering war nur das Beste vom Besten aus dem Kanton Thurgau gut genug für diesen Abend: Das Tatar vom Bio Orkney Salm auf Gurken-Dill-Crème sowie die geschmorten und butterzarten Kalbsbäggli auf Kartoffel-Rosmarinpüree mit weissem Alba-Trüffel und Ahorn-Balsamico-Jus kamen aus der Küche von Christian Kuchler, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen.

Sterne sind ein gutes Stichwort, denn Karl Spiess verkündete den Gönnern auch ausgesprochen erfreuliche News. «Seit Sommer hat der FC Amriswil Zuwachs von 70 neuen kleinen Sternli-Kickern bekommen – davon 25 Mädchen», sagte der Präsident der Gönnervereinigung. Es war zugleich eine von Spiess’ letzten Amtshandlungen, weil Spiess seinen Posten an diesem Abend an André Roth übergab.

Auf der Bühne der Villa Felber in Ermatingen steht Karl Spiess Moderatorin Aline Rutishauser Red und Antwort. Bild: Manuel Nagel (Ermatingen, 4. November 2021)

Moderatorin Aline Rutishauser fragte den scheidenden Karl Spiess nach seinen schönsten Momenten als Gönnerpräsident in den vergangenen 16 Jahren. Dabei erwähnte Spiess auch das legendäre Cupspiel gegen den Schweizer Meister FC Basel am 15. September 2012, als damals 5153 Fans aufs Amriswiler Tellenfeld gekommen waren. «Gabriel Macedo, unser Stadtpräsident, war damals Präsident und hatte damals schon seinen ersten längeren Fernsehauftritt», sagte Karl Spiess – und wurde sogleich mit «Captain war er» vom Publikum korrigiert. «Ja klar», sagte Spiess zu seinem Versprecher, um jedoch gleich den Ball aufzunehmen und zum anwesenden Macedo zu sagen:

«Gabriel, wir suchen noch einen neuen FCA-Präsidenten.»

Immerhin hat aber die Gönnervereinigung eine Vakanz auf dem Präsidentenstuhl verhindern können. Spiess’ Nachfolger André Roth meinte zur Motivation, weshalb er dieses Amt antrete. «Da gibt es zwei Geschichten», sagte Roth. Zum einen habe er vor etwa fünf oder sechs Jahren dem damaligen FCA-Präsidenten David Hugerbühler gesagt, als dieser neue FCA-Vorstandsmitglieder gesucht habe, dass er, Roth, dafür aktuell keine Zeit habe, «aber, wenn du mal einen Präsidenten für die Gönnervereinigung suchst, dann mache ich das.» Und zum Gaudi der Gäste sagte Roth:

«Ich hatte zwar nicht gedacht, dass Karl da irgendwann mal aufhört.»

André Roth, der neue Präsident der FCA-Gönnervereinigung, im Gespräch mit Moderatorin Aline Rutishauser. Karl Spiess hört aufmerksam zu. Bild: Manuel Nagel (Ermatingen, 4. November 2021)

Neues Amt für den scheidenden Präsidenten

Die andere Geschichte sei, so André Roth, dass er seit er denken könne beim FC Amriswil und seit nun mehr 35 Jahren Vereinsmitglied sei. «Ich konnte viel von der Gönnervereinigung profitieren, auch als ich in der ersten Mannschaft gespielt habe.» Deswegen sei es für ihn eine Herzensangelegenheit, dass die Gönnervereinigung weiterhin für den FC Amriswil da sei und den Verein in jeder Hinsicht unterstütze.



Am Ende des Abends sprach Hans-Ulrich Giger vom Vorstand der Gönnervereinigung Karl Spiess seinen Dank aus. Ziel der Gönner sei es, dem FCA jedes Jahr 20'000 Franken zur Verfügung stellen zu können. «Dank seines Netzwerkes hat Karl das all die Jahre geschafft.» Angesichts Spiess’ weiterer Engagements bei den Schlossfestspielen und «Amriswil on Ice» schlug Giger ihn als Amriswils neuen Freizeitminister vor.