Weinfelden: Glosse zur Eröffnung der Schlaraffia 2022

Glosse Räbeblatt: Wettervorhersage - wenn die Schnapsdrosseln tief fliegen Vorsicht: In Weinfelden fliegen die Schnapsdrosseln tief und die Schnattergänse sind unterwegs. Denn das Hoch Schlaraffia breitet sich über dem Thurgauerhof aus. Satira Bächi 10.03.2022, 09.26 Uhr

Das Hoch Schlaraffia breitet sich über Weinfelden aus. Bild: Reto Martin

Über Weinfelden stabilisiert sich in den kommenden vier Tagen ein Hochdruckgebiet, wie es dies seit drei Jahren nicht mehr gab. Die tieffliegenden Schnapsdrosseln werden dies allen anzeigen. Ausserdem wehen einige Weinfahnen in der Luft, das bringt dieses Hoch halt so mit sich. Auch Schnattergänse wissen diese Wetterlage zu schätzen und werden sich in ihren Schwärmen vor allem im Bereich Thurgauerhof ausbreiten. Es ist ein Prachtwetter wie ein Grossereignis.

Satira Bächi alias Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Von nah und fern, allwäg sogar aus der Thurgauer Hauptstadt, werden Interessierte nach Weinfelden reisen, um sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen. Beobachter dieses aussergewöhnlichen Phänomens werden die immer wieder durchgewirbelte Fauna geniessen können. Gestandene Kenner und Spezialistinnen geben sich derart diesem Genuss hin, dass manch einer danach nur noch zickzackig nach Hause läuft.

Dieses Hochdruckwetter gilt als Hochzeit vernetzender Gespräche – als Ort von Sehen und Gesehenwerden. Eine einmalige Zusammenkunft aller Wichtigen, wie sie sonst nur in der Trockenzeit an einem Wasserloch in der ausgedörrten Serengeti zu beobachten sind.

Die Dürre an Genuss in der Messehauptstadt war gross. Auch wenn das Ereignis dieses Jahr kleiner als sonst ausfällt, so dürfte es doch eine Blütezeit für die Stadt werden – zumindest vier Tage lang. Kundige Menschen benennen dieses Hoch Schlaraffia. Sie liegen damit genussrichtig.