Amriswiler Glöggliair mit neuem Konzept Das Guggen-Open-Air der Glöggli-Clique findet heuer zum elften Mal statt – erstmals jedoch samstags. Manuel Nagel 17.02.2020, 15.32 Uhr

Mit ihren neuen Spinnen-Gwändli tritt die Glöggli Clique um 16 Uhr und um 21.15 Uhr am Glöggliair am 29. Februar auf. Bild: Manuel Nagel

Die Glöggli-Clique hat ein Problem. Ein schönes Problem, denn ihr Glöggliair hat sich so erfolgreich entwickelt, dass sich die Guggenmusik etwas einfallen lassen musste.

Als das Glöggliair vor über zehn Jahren lanciert wurde, war es ein kleiner aber feiner Anlass auf dem Marktplatz mit zwei, drei Gastguggen, die mit der Glöggli-Clique unter freiem Himmel musizierten. Diese Veranstaltung haben die Glöggli einst ins Leben gerufen, um die Vereinskasse aufzubessern. Auf den traditionellen Beizentouren spielten sie je länger, je mehr vor leeren Rängen und Gäste hätten sogar die Lokale wegen des Lärms verlassen, erinnert sich Adrian Widmer, Präsident der Glöggli-Clique.

Und so kam die Idee für dieses Open-Air-Konzert der Guggenmusik. «Wir wollten nicht mehr zu Gästen gehen, die nichts mit Fasnacht anfangen können, wir wollten die Leute zu uns holen, die Freude an der Fasnacht haben», sagte Widmer schon 2012 in einem Interview mit der Thurgauer Zeitung.

An die Grenzen gestossen

Im Laufe der letzten Dekade wurde die Veranstaltung immer beliebter. Nicht nur bei den Zuhörern, sondern «auch bei den Guggen in der ganzen Ostschweiz», wie Sarina Fehr sagt. Fehr ist Tourmanagerin der Glöggli und koordiniert die Auftritte und Termine.

Doch mehr Guggen am Freitag spielen zu lassen, das war nicht möglich. Man ist logistisch an die Grenzen gestossen, ein Wachstum war nicht mehr möglich. «Viele Guggen können nicht früher anreisen, da die Mitglieder am Freitag ja noch arbeiten», erklärt Fehr. Und die Auftritte in die Nacht zu verlängern, das wollte man nicht «und wäre von der Stadt wohl auch nicht goutiert worden» sagt Fehr. Das Glöggliair sollte ein Anlass für die ganze Familie bleiben. Auch deshalb entschieden die Verantwortlichen, die Veranstaltung vom Freitag auf den Samstag zu schieben.

Gehörschutz für Kinder obligatorisch

Das eröffnet der Glöggli-Clique nicht nur neue Möglichkeiten, es löst auch Probleme. So haben in diesem Jahr nicht weniger als zwölf Gastguggen einen Auftritt. Und auch die Kleinsten dürfen mitmachen, wenn um 16 Uhr die Gastgeber das Open Air eröffnen: Die «Mini-Glögglis», der Nachwuchs der Glöggli-Clique, musiziert mit den Grossen. Ein Gehörschutz sei aber deshalb für alle Kinder am Glöggliair obligatorisch, betonen die Organisatoren.

Auch allen andern Kindern wird an diesem Samstagnachmittag etwas geboten. Das Kinderbasteln, das letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde, findet auch dieses Jahr wieder statt. «Mit dem Glöggliair wollen wir der Amriswiler Bevölkerung etwas zurückgeben», sagt Präsident Adrian Widmer.