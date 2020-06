«Gibt's was Neues, dann kommen wir»: So reagieren die Passagiere, wenn das Flaggschiff der Bodensee-Schifffahrt nach der Totalsanierung wieder ausläuft Im Zuge der Lockerung der Corona-Massnahmen ist die Schifffahrtssaison am Samstag eröffnet worden. Die total sanierte und neumotorisierte MS St.Gallen fährt wieder. Grund zur Freude gibt es in diesen aussergewöhnlichen Zeiten aus mehreren Gründen. Tanja von Arx 07.06.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die MS St.Gallen läuft in den Romanshorner Hafen ein. Bild: Reto Martin

Die Freude ist gross. Und dies aus mehreren Gründen. Am Samstag ist die MS St.Gallen, das Flaggschiff der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) mit Sitz in Romanshorn, nach abgeschlossener Neumotorisierung und Totalsanierung wieder ausgelaufen. Und läutet den Start der Schifffahrtssaison ein. Lang ersehnt, nachdem der Schifffahrtsbetrieb im Zuge der Coronapandemie vom einen auf den andern Moment vollständig eingestellt wurde. SBS-Geschäftsführerin Andrea Ruf erinnert sich denn noch zu gut an den Anruf, als man ihr mitteilte, die Fähre dürfe per sofort nicht mehr nach Friedrichshafen verkehren.