Gewerbeverein soll Bischofszeller Tischmesse retten

Wie in den vergangenen Jahren üblich, wird die Infrastruktur der Tischmesse zur Durchführung des Vereinsbasars genützt. Diese Veranstaltung findet am Samstag, 26. Oktober, von 17 bis 19 Uhr in der Bitzihalle statt und bietet den Besuchern einen guten Überblick über das vielfältige Angebot an Vereinen und Organisationen in der Rosenstadt. Alle angemeldeten Teilnehmer bieten dem Publikum eine kleine Apéroverpflegung an, was die Kontaktaufnahme erleichtert.

Vor dem Beginn des Vereinsbasars heisst die Stadt Bischofszell im Rathaus die neu zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner willkommen. Der Stadtrat präsentiert ihnen eine Liste mit 22 Dingen, die man als Bischofszeller mindestens einmal erlebt haben sollte. Danach haben auch die Neuzuzüger Ge­legenheit, sich in der Bitzihalle über das Vereinsangebot in Bischofszell zu informieren.

Als gemütlicher Abschluss steht ein gemeinsamer Imbiss in der Pizzeria Michelangelo auf dem Programm. Die Einladung zum diesjährigen Begrüssungsabend der Stadt Bischofszell ist den Neuzuzügern per Post zugestellt worden. (st)