GEWALTVERBRECHEN Tötungsdelikt in Egnach: Tatverdächtige geständig – 62-jähriges Opfer wurde erschossen Im Tötungsdelikt Bottighofen hat die Tatverdächtige gestanden, die 62-jährige Frau erschossen zu haben. Die genauen Umstände sind noch nicht vollständig geklärt. 22.12.2020, 08.53 Uhr

In diesem kleinen Wald in der Gemeinde Egnach wurden die sterblichen Überreste der 62-Jährigen gefunden. Bild: BRK News

(pd/nat) Die 54-jährige Tatverdächtige sei geständig, am 29. Oktober in Bottighofen die 62-jährige Frau erschossen zu haben. Dies teilt die Thuraguer Staatsanwaltschaft in einem Communiqué mit. Bei dem anfangs Dezember in Egnach aufgefundenen Körperteil handle es sich um den Kopf des Opfers. Bei den Untersuchungen im Institut für Rechtsmedizin konnten entsprechende Verletzungen festgestellt werden.

Die genauen Umstände sowie das Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau und der Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen. Die Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtige wurde vom Zwangsmassnahmengericht bewilligt.

Die 62-Jährige war letztmals am 29. Oktober an ihrem Wohnort in Bottighofen gesehen worden. Vier Tage später wurde das Fahrzeug, mit dem die Frau unterwegs gewesen war, in Scherzingen aufgefunden.