St.Gallen: Mann geht auf zwei Polizisten los – beide verletzt

Heerbrugg Mann geht bei Personenkontrolle mit Eisenstange auf zwei Polizisten los – Folge: Knochenbruch und Kopfverletzungen Am Sonntagnachmittag griff ein rumänischer Asylbewerber in Heerbrugg zwei Polizisten mit einer Eisenstange an. Dabei wurden alle drei Beteiligten verletzt. Gegen den Angreifer wurde ein Strafverfahren eröffnet. 09.05.2022, 09.54 Uhr

Die zwei Polizisten und der Angreifer mussten in das Kantonsspital gebracht werden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Ein Rumäne hat am Sonntagnachmittag in Heerbrugg zwei Polizisten verletzt. So schreibt es die St.Galler Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Der Mann habe auf dem Trottoir ein Velo neben sich hergeschoben, als die Patrouille ihn kontrollieren wollte. Dieses sei sowohl an der Lenkstange als auch auf dem Gepäckträger mit Taschen und Säcken beladen gewesen. Die Kantonspolizei schreibt: