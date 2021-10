Amriswil: Stadtrat Felix Würth (SVP) zur Gewalt beim Bahnhof

Gewalt beim Bahnhof Amriswil SVP-Stadtrat Felix Würth verspricht: «Ich mache mich stark dafür, dass Kameras installiert werden» Nach der Attacke auf einen Jugendlichen zeigt sich der zuständige Stadtrat für die Ressorts Verkehr und Sicherheit betroffen. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.30 Uhr

Felix Würth ist zuständig für die Ressorts Verkehr und Sicherheit. Bild: Manuel Nagel

Felix Würth, Sie sind in der Exekutive zuständig für Verkehr und Sicherheit, der Vorfall betrifft Sie also in doppelter Hinsicht. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie erfahren, dass ein Jugendlicher am Bahnhof Amriswil verprügelt worden ist?

Ich dachte mir: «Das geht gar nicht.» Für mich ist das etwas vom Schlimmsten. Es mag Leute geben, die das verharmlosen und sagen, in jeder Stadt gebe es Überfälle, und dem Opfer auch noch eine Mitschuld geben. Aber Gewalt ist für mich ein «No-Go». Und man darf nicht vergessen, wir befinden uns immer noch in einer ländlichen Gegend, nicht in Zürich, Genf oder Basel.

Spricht da nun der SVP-Politiker oder eher der Familienvater dreier noch junger Kinder aus Ihnen?

Wenn ich daran denke, dass meine Kinder auch einmal mit dem ÖV vom Training nach Hause kommen und dann passiert so etwas, dann ist das absolut schrecklich. Es hat aber nichts mit meiner Parteizugehörigkeit zu tun.

Tut die Stadt Amriswil denn genug, um die Sicherheit am und rund um den Bahnhof zu gewährleisten?

Es gibt die Hundepatrouille, die mehrmals pro Woche am Bahnhof anzutreffen ist. Man könnte aber in dem Gebiet intensiver patrouillieren. Zu viel kann man nie machen bei der Sicherheit.

Weshalb gibt es auf dem Bahnhofareal keine Videoüberwachung?

Vor drei Jahren gab es einen Bericht der SBB, der Bahnhof Amriswil werde im Vergleich zum nationalen Durchschnitt sicherer wahrgenommen und es habe nur Einzeldelikte gegeben. Deshalb beteiligen sich die SBB auch nicht an den Kosten für eine Videoüberwachung. Diese 55'000 Franken für 24 Kameras müsste die Stadt selber aufbringen.

Sollte die Stadt diese Kosten für die Kameras allenfalls alleine tragen?

Auch wenn sich die SBB nicht an den Kosten für Überwachungskameras beteiligten und alles an uns hängen bliebe, muss man sich dennoch Gedanken machen, ob es das nicht doch braucht. Ich mache mich jedenfalls stark dafür, dass der neue Bahnhofplatz auch videoüberwacht und sicherer sein wird.

Bei der Installation von Überwachungskameras führen Gegner oft den Datenschutz ins Feld. Haben Sie da keine Bedenken?

Nein, die habe ich nicht. Jeder, der dort durchläuft und sich nichts zu Schulden kommen lässt, der gerät auch nicht ins Blickfeld – und die Aufnahmen werden ja nach einer gewissen Zeit auch wieder gelöscht. Aber es muss möglich sein, dass man einen Täter überführen könnte, wenn Personen angegriffen wurden.

Was entgegnen Sie Kritikern, die auch wegen der fehlenden Sicherheit gegen das Projekt des neuen Bahnhofplatzes stimmen wollen?

Mit diesem Projekt müssen wir hier ein neues Kapitel aufschlagen. Wir wollen einerseits eine Entflechtung von Fussgängern, Velos, Autos und ÖV, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aber wir müssen andererseits auch abseits davon an die Sicherheit der Menschen rund um den Bahnhofplatz denken.

Aber jeder Vorfall, der bekannt wird und über den geredet wird, ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Gegner des Projektes, das voraussichtlich am 15. Mai 2022 vor das Amriswiler Stimmvolk kommt.

Da müssen wir uns nichts vormachen: Die Abstimmung zum neuen Bahnhofplatz ist kein Selbstläufer. Es ist deshalb ein Muss, dass Diskussionen um den Bahnhofplatz geführt werden. Deswegen ist es wichtig – und da bin ich froh darüber –, wird nun der Sicherheitsaspekt ebenfalls zum Thema.