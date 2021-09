ARA Steinach kann Hormone aus Wasser filtern

Gewässerschutz Die ARA Steinach-Morgental kann neu Medikamente und Hormone aus dem Abwasser filtern Bis anhin flossen Medikamentenrückstände ungehindert in den Bodensee und fügten Fischen Schaden zu. Der Bund schreibt daher vor, dass gewisse Kläranlagen bis 2036 zusätzliche Anlagen bauen, um solche Stoffe aus dem Abwasser zu filtern. St.Gallen kommt dieser Pflicht zuvor und eröffnet schon jetzt eine solche Spezialanlage. Die ARA Hofen in Wittenbach und die ARA Steinach-Morgental nutzen diese gemeinsam, was schweizweit einzigartig ist. Melissa Müller 01.09.2021, 13.59 Uhr

Ein Pionierprojekt für den Bodensee: Roland Boller, Chef der ARA Morgental mit Hanspeter Bauer, Chef der ARA Hofen in Wittenbach, in der neuen Anlage zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen in Steinach. Bild: Andri Vöhringer

Sie sind unsere täglichen Begleiter: Schmerzmittel, Antibiotika, Moschusduftstoffe aus Shampoos, Antidepressiva, Hormone zur Verhütung. «Diese Spurenstoffe belasten unser Ökosystem», sagt Roland Boller, Geschäftsführer des Abwasserverbands Morgental. Untersuchungen zeigen, dass männliche Fische in der Folge verweiblichen und sich nicht mehr fortpflanzen können. Auch wurden bei Fischen Organschäden festgestellt.

Viele Medikamentenrückstände werden in den Kläranlagen nicht entfernt und gelangen in die Gewässer, wo sie schleichend ihre toxische Wirkung entfalten und auch ins Trinkwasser gelangen. Der Bund schreibt daher ökologische Massnahmen vor: Bestimmte Kläranlagen müssen bis ins Jahr 2036 mit einer weiteren Reinigungsstufe ausgerüstet werden. So auch die Ara St.Gallen-Hofen und die Ara Steinach-Morgental. Sie beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Für 22,5 Millionen Franken bauten sie in Steinach eine gemeinsame Anlage zur Elimination von Mikroverunreinigung (EMV) – der Bund zahlt 75 Prozent der Kosten.

Nach dreijähriger Bauzeit kann die Anlage nun besichtigt werden. «Es geht um Gewässerschutz», sagt Roland Boller und präsentiert den Medien stolz den 70 Meter langen, zweistöckigen Betonneubau. Noch befinde man sich in der Testphase, «Ende Jahr sind wir betriebsbereit».

Erste gemeinsame Anlage in der Schweiz

Der Kanton St.Gallen ist 15 Jahre früher dran als vorgeschrieben. «Wir wollten nicht warten bis zum Sanktnimmerleinstag», sagt Hanspeter Bauer, Leiter der Abwasserbetriebe bei der Stadt St.Gallen.

«Wir wollten möglichst rasch investieren, dann hat der Bodensee etwas davon.»

Das es so zackig voran ging, sei alt Regierungsrat Martin Klöti und dem ehemaligen St.Galler Stadtrat Fredy Brunner zu verdanken. Weil die Steinach stark verschmutzt war, sagten sich die beiden: «Wir machen vorwärts mit der Mikroreinigung.»

Dass zwei ARA eine EMV-Anlage gemeinsam bauen und nutzen, spart nicht nur Betriebskosten – es ist auch schweizweit einzigartig.

Das Spitalwasser hat es in sich

Das Kantonsspital hängt an der Ara Hofen. Das Spitalwasser wird in der neuen EMV-Anlage in Steinach von Viren, Antibiotika und Röntgenkontraststoffen befreit. «So können wir dem Bodensee besseres Abwasser übergeben», sagt Ingenieur Roland Boller.

Das Pumpwerk sammelt das Wasser der beiden ARA. Bild: Andri Vöhringer

Im Herzen der Anlage befindet sich ein langes Aquarium mit Bodenseefischen, das der Verein Aquaria St.Gallen pflegt. Egli, Seeforellen, Rotaugen und Edelkrebse schwimmen im gereinigten Abwasser. «Sie sind der Beweis, dass das Wasser, das hier entsteht, dem See zurückgegeben werden kann», sagt Bauer. Das rund vier Meter lange Aquarium ist oben zugedeckt, damit die Bewohner nicht davonspringen. Boller sagt:

«Bodenseefische haben mehr Power als die normalen, etwas verschlafenen Aquariumfische.»

ARA mit Aquarium: Bodenseefische im gefilterten Abwasser. Bild: Andri Vöhringer

Der Neubau ist vollgepackt mit Computern, Lüftungen, Pumpstationen, Prozessoren, surrenden Generatoren und Röhren. Was in den Apparaturen vor sich geht, klingt für Laien chinesisch. Aus der ARA Hofen und der ARA Morgental fliessen pro Sekunde bis zu 900 Liter Abwasser in die EMV-Anlage. Um Giftstoffe daraus zu filtern, gibt es ein Zauberwort: Ozon. Es trennt chemische Bindungen und spaltet Moleküle. Roland Boller sagt:

«Ozon ist ein hochpotentes Oxydationsmittel. Eine chemische Keule, die jedes Leben kaputt macht.»

In der Anlage steht ein weisser Stahltank mit flüssigem Sauerstoff (O 2 ). Mit Elektrizität wird er in einem Ozongenerator zu Ozon (O 3 ) umgeformt.

«Dann wird das aggressive Oxydationsmittel Ozon ins Abwasser eingeblasen. Dort knackt es lange Molekülketten in Spaltprodukte auf», sagt Boller. Das Ozon wird dabei abgebaut. Diese Spaltprodukte werden danach gefiltert, in einem Behälter mit Sandkörnen. «Bakterien fressen die Spaltprodukte auf und mineralisieren sie.» So könne das Abwasser problemlos und ökologisch in den See fliessen.

Im oberen Stock, wo das trübe Abwasser in zehn quadratischen Becken gefiltert wird, riecht es wie an einem Fluss, ein Rauschen wie von einem Wasserfall ist zu hören.

Das Abwasser wird gefiltert. Bild: Andri Vöhringer

Da solche Prozesse viel Strom verbrauchen, steht auf dem Dach eine Solaranlage, mit der zehn Prozent des Stromverbrauchs gedeckt werden können.

Die Solaranlage. Bild: Andri Vöhringer

Umweltingenieur Marco Käser hat die Umgebung naturnah gestaltet: Die Zufahrtsstrassen sind aus Kies statt Asphalt. Der Neubau ist von einheimischen Büschen voller Beeren für die Vögel umsäumt. Schwalben kreisen auf der Jagd nach Mücken über einem Tümpel, der neu angelegt wurde. Das Regenwasser vom Dach fliesst in ein weiteres Biotop. Steinhaufen bieten Insekten und Eidechsen Unterschlupf. Das gefällt nicht nur der Flora und Fauna, sondern auch Chef Roland Boller: «Wenn ich meinen Jack Russel zur Arbeit mitnehme, gehen wir hier gern Gassi.»