Um die alte Molki in Kurzrickenbach entsteht ein neues Quartier

Gestaltungsplan Um die ehemalige Molkerei in Kurzrickenbach entsteht ein neues Quartier im Quartier Der Gestaltungsplan «Rüütiwise Süd» sieht drei Neubauten sowie einen Ersatzneubau an der Romanshornerstrasse vor. Nach der Vorprüfung wurden die vom Kanton kritisierten Punkte berücksichtigt. Kurt Peter 06.04.2022, 16.25 Uhr

Die alte Molkerei an der Romanshornerstrasse 81 ist nicht mehr gut im Schuss und wird einem Neubau weichen. Bild: Reto Martin

«2020 wurde der Gestaltungsplan einer Vorprüfung unterzogen und der Kanton kritisierte, dass ein Baukörper besser an die historischen Gebäude der Umgebung angepasst werden muss», erklärte der zuständige Stadtrat Ernst Zülle. Mit dem nun aufliegenden Gestaltungsplan «Rüütiwise Süd» werde der Kritik Rechnung getragen, indem aus einem grossen Baukörper zwei kleinere mit Verbindung gemacht worden seien. Zusätzlich weise der Gestaltungsplan ein weiteres Baufeld im westlichen Teil des Perimeters auf.

Platz für Elektrofahrzeug

Die ehemalige Molkerei an der Romanshornerstrasse weiche einem Ersatzneubau, der im gleichen Stil und mit Satteldach realisiert werde. Der Gestaltungsplan sieht nun konkret vier neue Bauten vor, die in der Gebäudehöhe die Normen der geltenden Dorfzone erfüllen und zwischen 12,7 und 13,7 Meter hoch sind. Damit gibt es Platz für 20 Wohnungen. «Durch das Areal wird ein öffentlicher Fussweg gebaut», ergänzt Zülle. Zudem werde an der Ecke Kirchweg-Romanshornerstrasse ein Unterflurcontainer für das Quartier erstellt. Die im Gestaltungsplanperimeter stehenden Liegenschaften Romanshornerstrasse 77 und 79 werden als wertvoll eingestuft und bleiben erhalten.

Die Zufahrt zur Tiefgarage wird unmittelbar neben dem Ersatzneubau erstellt. Die Garage bietet 28 Parkplätze und nach Gestaltungsplan sind 25 Prozent davon für Elektrofahrzeuge vorzusehen und die Leerrohre für Elektrizität und Steuerung zu erstellen. «Das wird von der Stadt so gewünscht und wird dann im neuen Baureglement auch so umgesetzt.» In der Tiefgarage befindet sich zudem ein Veloraum.

Grünraum trotz Verdichtung

Die Liegenschaft im Baubereich D und der Ersatzneubau werden laut Bericht im Minergiestandard erstellt, die Liegenschaften in den Baubereichen A, B und C im Minergie-P oder Minergie-A-Standard. Es dürfen maximal 35 Prozent der benötigten Energiemenge für Heizung und Warmwasser aus fossilen Brennstoffen verwendet werden. Der Aussenraum der «Siedlung» besteht aus extensiver Grünfläche, mit Ausnahme der Spiel- und Freizeitfläche. «Trotz gewollter Verdichtung wollen wir Grünräume behalten», erklärt Zülle. Der Standort der Hochstammbäume seien im Gestaltungsplan genau definiert, es würden standortgerechte Pflanzen verwendet.