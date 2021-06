Parteien begrüssen die Überbauung Stadthof in Arbon

Gestaltungsplan «Es ist absolut nötig, dass dieser Platz belebt wird»: Parteien begrüssen 80-Millionen-Überbauung in Arbon Am Dienstag fand eine Medienkonferenz der Seewarte AG zu dem geplanten Bauvorhaben Stadthof statt. Der Gestaltungsplan liegt ab diesem Freitag öffentlich auf. Von da an haben die Gegner 20 Tage Zeit, 830 Unterschriften für eine Abstimmung zu sammeln. Bisher regt sich allerdings noch kein Widerstand. Luca Hochreutener 17.06.2021, 16.55 Uhr

Ab diesem Freitag liegt der Gestaltungsplan für den Stadthof öffentlich auf. Visualisierung: PD

Es ist ein riesiges Projekt. 80 Millionen Franken will die Seewarte AG in den Bau fliessen lassen. Dabei verändert sich das Stadtbild Arbons radikal. Auf 10'000 Quadratmetern soll ein riesiges Gebäude mit Wohn- und Gewerbeflächen entstehen. In der Vergangenheit äusserten sich mehrere Personen negativ zu den Plänen.

Im Juli 2020 berichtete die «Thurgauer Zeitung» über die Kritik am Projekt, welches damals noch Stadtmitte hiess. Heidi Heine von den Grünen Arbon und weitere 80 Personen aus Arbon diskutierten das Vorhaben in einer Facebook-Gruppe. Die Mehrheit konnte den Plänen nicht viel abgewinnen. Die Überbauung sehe aus wie eine Schuhschachtel, ein Bunker, eine Irrenanstalt, das Gefängnis Alcatraz und sie sei ein Schandfleck für Arbon, heisst es in den Kommentaren. Jemand meinte, sie sei uninspiriert und ein «richtiges Copy-and-paste-Machwerk». Nun, knapp ein Jahr später, liegt der Gestaltungsplan bei der Stadt öffentlich auf.

Wer nicht einverstanden ist, muss jetzt aktiv werden

Wer nicht damit einverstanden ist, kann jetzt Einsprache erheben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in den nächsten 20 Tagen Unterschriften zu sammeln, damit der Gestaltungsplan und damit letztlich das Projekt zur Abstimmung kommt. Nötig dafür sind zehn Prozent der Stimmberechtigten, was aktuell 830 Personen sind. Nicht jeder Gestaltungsplan unterliegt dem sogenannten fakultativen Referendum. Bei Gebäuden mit den Dimensionen des Projekts Stadthof muss der Bevölkerung dieses Mitspracherecht zwingend eingeräumt werden. Der Sockelbau ist 111 Meter lang und 77 Meter breit. Genau gleich laufen wird es bei den beiden geplanten Riva-Hochhäusern auf dem «Metropol»-Areal.

So wie es derzeit aussieht, ist zumindest von den Parteien kein Widerstand zu erwarten - auch nicht von den Grünen. Man wolle lieber einen kooperativen Weg gehen und eigene Ideen einbringen, anstatt einfach nur dagegen zu sein, sagt Vorstandsmitglied und Parlamentarierin Heidi Heine. Sie könne sich ohnehin nicht vorstellen, dass dieses Gebäude am Ende in dieser Form gebaut werde.

Bei der FDP Arbon kommt das Vorhaben gut an. Laut Co-Präsident Martin Thalmann begrüssen die Freisinnigen grundsätzlich nachhaltige Investitionen auf dem Platz Arbon.

«Wir haben in Arbon einiges an Potenzial, welches entwickelt werden muss.»

«Dem Projekt Stadthof stehen wir positiv gegenüber. Die Kombination aus Gewerbefläche mit Ankermieterin Migros und Wohnraum im moderaten Preisbereich erachten wir als attraktiv», sagte er ausserdem.

Auch der Präsident der SP Arbon, Felix Heller, hat bei dem Bau ein gutes Gefühl. «Vor allem im Hinblick auf die Biodiversität und der Energiegewinnung hört sich das Projekt sehr positiv an», sagt er. Das Gebäude soll nämlich Fotovoltaikanlagen erhalten. Ausserdem sind die Dächer und der Innenhof komplett begrünt.

«Auch aus unserer Sicht ist es absolut nötig, dass dieser Platz belebt wird.»

Trotzdem wolle die SP sich erst einmal den Gestaltungsplan anschauen, der ab Freitag aufliegt. Grundsätzlich steht man dem Vorhaben aber sehr aufgeschlossen gegenüber.

Auch die SVP ist gegenüber dem Projekt durchweg positiv eingestellt. «Von uns wird definitiv kein Referendum angestrebt», sagt deren Fraktionspräsident im Arboner Stadtparlament, Pascal Ackermann.

Für die CVP ist es noch zu früh, sich zu dem Projekt zu äussern.