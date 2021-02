Gesperrt Die Kirchweg-Brücke in Schönholzerswilen ist nach einem Baumsturz unpassierbar Für zwei Wochen ist der Kirchweg nicht passierbar. Wegen des vielen Schnees Mitte Februar sind mehrere Bäume entlang des Furtbachs eingeknickt. Einer traf die Holzbrücke. Mario Testa 26.02.2021, 12.20 Uhr

Die Gemeinde verbietet das Betreten der Brücke über den Furtbach, bis diese repariert ist. Bild: Mario Testa

Der Kirchweg in Schönholzerswilen ist etwas über zwei Kilometer lang. Er führt vom Weiler Rohren oberhalb der Lehmgrube Altegg zur evangelischen Kirche in Schönholzerswilen. Im Furtbach-Tobel verbindet eine Holzbrücke die beiden Ufer. Doch momentan ist diese nicht passierbar.

Anita Posch, Gemeinderätin Schönholzerswilen. Bild: Mario Testa

«Ich bin von mehreren Einwohnern darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Baum auf die Brücke gefallen ist», sagt Gemeinderätin Anita Posch. Sie habe dann beim Spazieren mit ihrem Hund einen Abstecher ins Tobel gemacht und den Schaden inspiziert. «Der Baum hat eines der Geländer der Brücke zerstört, deshalb ist sie momentan geschlossen.»

Warnhinweise entlang des Wegs

Sie hätten dann sofort Plakate gedruckt, auf denen die Gemeinde das Betreten der Brücke verbietet. Diese platzierten die Gemeindemitarbeiter entlang des Wegs. Auch die Betonbrücke etwas weiter oben im Tobel, welche zum Geoweg von Schönholzerswilen gehört, wurde von umstürzenden Bäumen in Mitleidenschaft gezogen. Das verbogene Geländer konnte aber mittlerweile wieder repariert und die Brücke freigegeben werden.

Diese mit Efeu bewachsene Buche ist auf die Brücke gestürzt. Bild: Mario Testa

Wann die Holzbrücke am Kirchweg wieder passierbar sein wird, ist laut Anita Posch noch offen. «Wir haben die Ersatzteile bestellt und werden die Brücke so schnell wie möglich wieder instand stellen. Wir wollten ohnehin ein paar Bretter austauschen, da diese in die Jahre gekommen sind, das machen wir dann gleich auch.»

Der Kirchweg mit der Holzbrücke wurde seinerzeit errichtet, damit die Bewohner der Weiler auf der gegenüberliegenden Seite des Furtbach-Tobels keinen Umweg auf sich nehmen mussten, wenn sie jeweils zum Gottesdienst in die evangelische oder katholische Kirche in Schönholzerswilen gingen.