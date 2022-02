Die Hitlerjugend in der Ostschweiz

Geschichte «Führer, wir stehen zu dir»: Als in der Ostschweiz die Hitlerjugend marschierte Frauenfeld, Arbon, Toggenburg: Die Reichsdeutsche Jugend hat auch eine Ostschweizer Vergangenheit. Und in St.Gallen gab’s sogar ein «Nazi-Nest». Ein Überblick über die Tätigkeiten und Vorkommnisse der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.20 Uhr

Martin J. Bucher – «Führer, wir stehen zu dir!» Die Reichsdeutsche Jugend in der Schweiz, 1931–1945. Bild: Zvg / Aargauer Zeitung

1943: Durch die Gassen gehen ein paar Buben. Alle tragen die gleichen schwarzen Hosen und weisse Hemden. Ihr Haar ist kurzgeschnitten. Es sind Buben aus der Hitlerjugend. Allerdings nicht in Deutschland. Sondern in der Schweiz. In Frauenfeld, Weinfelden, St.Gallen oder Rorschach haben sich derartige Szene sicherlich auch abgespielt. Denn in insgesamt zehn Ostschweizer Orten gab es Standorte nationalsozialistischer Jugendorganisationen.

Es ist ein Thema, das bisher wenig bekannt und vor allem auch wissenschaftlich praktisch nicht aufgearbeitet ist. Der Historiker Martin J. Bucher hat sich in seiner Dissertation «Führer, wir stehen zu dir» mit der Geschichte der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz beschäftigt. Auffällig ist: In der Ostschweiz gab es vergleichsweise viele Standorte der Reichsdeutschen Jugend (RDJ). Es sind dies:

St.Gallen, Rorschach, St.Margrethen, Wil, Werdenberg, Arbon, Frauenfeld, Amriswil, Weinfelden und Kreuzlingen.

Die Reichsdeutsche Jugend gehörte zu der Deutschen Kolonie – die Mitgliedschaft in diesen Kolonien war Pflicht für deutsche Staatsbürger. Es war ein Machtinstrument der Nazis, selbst im Ausland wohnende Bürger, sogenannte Reichsdeutsche, an die Heimat zu binden. Auf der ganzen Welt gab es derlei Kolonien. Etwa in Brasilien oder auch Australien.

Mit solchen Werbeplakaten haben die Nazis Jugendliche für die HJ rekrutiert. Bild: PD

Den Kindern und Jugendlichen kommt dabei eine besondere Stellung zu, sind sie doch der Nachwuchs, der für den Einsatz an der Kriegsfront vorbereitet werden soll. Theoretisch waren alle deutschen Kinder verpflichtet, Mitglied in der RDJ zu sein. In der Schweiz, schreibt Bucher, konnte man sich diesen Organisationen jedoch verhältnismässig gut entziehen. Dennoch trafen sich in der ganzen Schweiz zwischen 1931 und 1945 wöchentlich deutsche Kinder und Jugendliche zu sogenannten Heimabenden, zu Sportanlässen oder Feierlichkeiten.

Die Reichsdeutsche Jugend in der Ostschweiz

Die Struktur der Reichsdeutschen Jugend war sehr militärisch ausgerichtet. Es gab, wie in Deutschland auch, einen Landesjugendführer, der alle Organisationen unter sich hatte und auch Befehle erliess. Von sich reden machte Landesjugendführer Wilhelm Gustloff, der in Davos eine der ersten RDJ gründete. Er wurde in seiner Wohnung in Davos erschossen und danach von den Nazis als Märtyrer gefeiert.

Anfang 1942 übernahm Heinrich Bieg die Führung. Unter seiner Hand wurde die RDJ deutlich soldatischer. Mit Elsa Hammann gibt es eine St.Gallerin, die in der oberen Führungsetage bei der RDJ mitwirkte. Die in St.Gallen geborene Deutsche ist damit die Einzige in jener Führungsetage, die in der Schweiz geboren wurde und hier aufgewachsen war. Alle anderen Kader kamen aus Deutschland. Hammann arbeitete auf dem Deutschen Konsulat in St. Gallen; 1942 nach Berlin versetzt, verliert sich ihre Lebensspur.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die RDJ in der Ostschweiz nicht anders organisiert war, als in der übrigen Schweiz. Die grossen Zentren waren in Zürich, Davos und Basel. In der Ostschweiz ist die hohe Anzahl der Standorte auffällig. Allerdings waren die Mitgliederzahlen geringer. Insgesamt gab es 2500 RDJ-Mitglieder im Jahre 1943 schweizweit.

Das «Nazi-Nest» am Institut

Interessant sind die Aktivitäten der RDJ in St.Gallen. Zum einen, weil es im Institut am Rosenberg eine hohe Anzahl von RDJ-Mitglieder gab. Ein Lehrer bezeichnete das Institut gar als «Nazi-Nest». Aber auch wegen der grösseren Feierlichkeiten, wie etwa die Verpflichtungsfeier 1943 im grossen Saal des Restaurants Schützengarten.

Das Institut am Rosenberg in St.Gallen gibt es auch heute noch. Bild: Michel Canonica

Wie aus Polizeiberichten hervorgeht, waren rund 120 Erwachsene, 50 Angehörige des BDM und 120 aus der HJ St.Gallen und Rorschach im Saal. In der Mitte der Bühne prangte das Zeichen der HJ. Der Anlass war wie für nationalsozialistische Feierlichkeiten üblich geprägt von gemeinsamem Singen, einigen Ansprachen und eben den Aufnahmezeremonien.

Auch in kleineren Orten, wie etwa in Weinfelden gibt es Feierlichkeiten. So stellte die Polizei 1943 am Nazi-Feiertag zur Machtübernahme fest, dass nur 53 Personen, inklusive Jugendgruppen, an dieser Feier in Weinfelden teilgenommen hätten. 1941 waren es noch über 300 Personen.

Widerstand an der Schule Rorschach

Es gab auch Widerstand gegen die Deutschen Kolonien und die Reichsdeutsche Jugend. So wehrte sich 1938 etwa die Schule Rorschach gegen die politischen Aktivitäten und verbot die Hitlerjugend. Damals gehörten 20 Knaben und sechs Mädchen der RDJ in Rorschach an. Die Treffen fanden in Rorschacherberg statt. Man wollte dem Treiben Einhalt gebieten. Und so machte sich die Schulbehörde zu Nutze, dass Schülerorganisationen die Bewilligung der zuständigen Behörde bedürfen. Dieses Verbot funktionierte aber nur für eine Weile. Der Widerstand in der gesamten Schweiz gegen die RDJ hielt sich eher in Grenzen.

Tätigkeiten der Reichsdeutschen Jugend in der Schweiz Heimabende Die Erziehung zum nationalsozialistischen Menschen geschah in erster Linie an den wöchentlichen Heimabenden. Dabei ging es weniger um das gesellige Beisammensein, vielmehr sollten die Kinder regelrecht beschult werden. Landesjugendführer Heinrich Bieg formulierte es so: «Sie lernen das grösste Wunder, das für den deutschen Menschen gekommen ist – den deutschen Sozialismus – kennen». Die Landesjugendführung gab zur Gestaltung dieser Abende klare Anweisungen. Zentrale Themen waren Rassenkunde, Antisemitismus, Nationalismus, Geopolitik, Volksgemeinschaft oder Führerkult.

Exerzieren: Das Einüben militärischer und soldatischer Formen war vor allem in der HJ wichtig. Der Drill hatte einen ernsthaften Hintergrund: Den Krieg.

Musik: Im Mittelpunkt standen deutsche Volkslieder. Sie sollten «verschworene Gemeinschaften» formen. So wurden den Kindern und Jugendlichen die propagierte Ideologie rund um Ehre, Treue, Gemeinschaft und Heldenmut musikalisch vermittelt. Es entstanden in jener Zeit auch ganze Orchester – von strammen Nationsozialisten geführt. In St.Gallen wurde 1937 etwa eine sogenannte Spielschar gegründet.

Radio und Film Rundfunksendungen ergänzten mit Kinderhörspielen die Heimabende. Besonders beliebt, auch bei der Schweizer Bevölkerung, waren die von Nationalsozialisten organisierten Filmabende. Auch dabei wird klar: Es handelte sich nicht um ein Vergnügen – auch wenn es von aussen so aussieht, sondern vor allem um nationalsozialistische Propaganda.

Werkarbeit: Besonders bei den Mädchen war die sogenannte Werkarbeit wichtig. Dabei sollten handwerkliche Fähigkeiten und der Umgang mit verschiedenen Materialien erlernt werden. Sie bastelten auch Spielzeug für Kinder in Deutschland – streng nach Vorgabe.

Sport: Zwei Stunden Sport pro Woche waren für die Mitglieder der HJ und den Mädchen vom BDM Pflicht. Sport war nicht Erholung, Leidenschaft oder Spiel, sondern lebenswichtige Aufgabe und Verpflichtung, den Körper zum Wohl des «Volksganzen» zu stärken. Auch hier wieder zeigt sich die Ideologie der Nationalsozialisten, die das Leben der Kinder durchwirkte. «Der Sport ist das Symbol des Gemeinschaftgeistes der Deutschen Jugend.»

