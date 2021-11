Rosgartenmuseum Konstanz sucht Kriegsdokumente

Geschichte Der Krieg an der deutsch-schweizerischen Grenze: Konstanzer Museum sucht nach Dokumenten Das Rosgartenmuseum bittet Kreuzlinger und Konstanzer um Mithilfe: Es will das Leben der Grosselterngeneration in den Jahren von 1933 bis etwa 1950 anschaulich werden lassen und seine Ausstellung zur Nazizeit an der Grenze neu gestalten. 26.11.2021, 04.10 Uhr

Schweizer Hilfe: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Konstanzer Kinder tageweise in Thurgauer Familien «durchgefüttert». Später organisierte die Schweizer Wirtschaft Schulspeisungen in Konstanz. Bild: PD/Rosgartenmuseum Konstanz

(red) Für die komplette Neugestaltung der Dauerausstellung zur Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs an der deutsch-schweizerischen Grenze sucht das Team des Konstanzer Rosgartenmuseums noch zeitgeschichtliche Dokumente aus Familien von beiderseits der Grenze: Briefe, Fotoalben, Bilder vom Alltagsleben in Grenzgebiet und andere Relikte dieser Zeit sollen dazu beitragen, das Leben der Grosselterngeneration in den Jahren von 1933 bis etwa 1950 anschaulich werden zu lassen. Alle Fotos und Dokumente können vom Museum eingescannt, die Originale zurückgegeben werden.

Museumschef Tobias Engelsing bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Tobias Engelsing

Direktor der städtischen Museen in Konstanz Bild: Andrea Stalder

«Auch wenn NS-Zeit und Krieg inzwischen in weite Ferne gerückt sind, wissen wir immer noch recht wenig etwa über den Alltag in der Industrie auf beiden Seiten der Grenze, über geheime Hilfe für Verfolgte an der Grenze oder über die Aktivitäten der sogenannten Fronten-Bewegung in der Ostschweiz.»

Es bleibe eine Aufgabe der Museen an der Grenze, auch heute noch sichtbar zu machen, was damals am Bodensee geschah.

Wer etwas beitragen möchte, kann sich melden bei: Lisa Foege, Tel. 0049 / 7531 / 900-2851 oder bei tobias.engelsing@konstanz.de