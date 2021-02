Geschenk Im Auftrag ihrer Gemeinde: Monika Wick näht Lätzchen für alle Neugeborenen von Schönholzerswilen Kommt in Schönholzerswilen ein Kind zur Welt, so erhalten die Eltern Post mit einer Überraschung: einem selbstgenähten Lätzchen. Monika Wick fertigt die Unikate in Handarbeit selbst an. Ein Hobby, das ihr Freude macht und von dem eigentlich niemand weiss. Sabrina Bächi 26.02.2021, 04.20 Uhr

Monika Wick näht im Auftrag der Gemeinde Schönholzerswilen Lätzchen für Neugeborene. Bild: Donato Caspari (Schönholzerswilen, 22. Februar, 2021)

In Schönholzerswilen gab es einer Legende nach einst Heinzelmännchen, die in der Höhle Bruderloch hausten. Sie taten den Menschen Gutes, bis sie eines Tages spurlos verschwanden. Ebenso eine stille Schafferin im Hintergrund ist Monika Wick. Seit 15 Jahren fertigt sie nämlich im Auftrag der Gemeinde Lätze für alle Schönholzerswiler Neugeborenen.

Niemand weiss, dass die handgefertigten Unikate von ihr sind. Still und ohne gesehen zu werden, tut sie – wie einst die Heinzelmännchen – den Menschen etwas Gutes. Bereitet ihnen Freude. Und das, so sagt sie, macht ihr Freude.

Bereits 131 Lätze gefertigt

Über die Lätzchen führt Wick genau Buch. 131 Lätze hat sie bereits gefertigt. Im Jahr 2010 und 2020 kamen jeweils nur drei Kinder auf die Welt. Da gab es nicht viel zu tun. 2013 und 2018 hingegen waren Rekordjahre, was Nachwuchs in der Gemeinde Schönholzerswilen angeht. 14 Kinder kamen in diesen beiden Jahren zur Welt. «Dazwischen schwankt es mit der Anzahl Lätzli, die ich gefertigt habe. Im Schnitt nähe ich etwa jeden Monat eines», sagt Monika Wick.

In Handarbeit fertigt Monika Wick die Lätze. Bild: Donato Caspari

Die Idee dazu hatte sie selbst. Sie näht und bastelt in ihrer Freizeit gerne und wenn in ihrem Kollegenkreis Nachwuchs kam, schenkte sie gerne ein persönliches, selbstgemachtes Lätzchen. «Die Freude über diese Geschenke waren immer so gross, dass ich bei der Gemeinde anfragte, ob sie das nicht allen frischgebackenen Eltern schenken wollen», erzählt sie. Der Gemeinderat habe sie damals nicht lange auf eine Antwort warten lassen. Und seither erhält sie jedes Mal ein E-Mail, sobald die Gemeinde von einem Neugeborenen weiss.

Innerhalb von einem bis zwei Tagen sind die Lätzchen dann fertig. Auf jedem Latz steht der Name des Kindes. Dazu ein Motiv, meistens Tiere. «Damit sind es wirklich Einzelstücke», sagt Wick. Mit unterschiedlichen Stofffarben und Motiven sorgt sie für genügend Abwechslung. Da sie eine Liste führt, erhalten etwa Geschwister nie die gleichen Motive auf dem Latz.

Monika Wick, Lätzchennäherin aus Schönholzerswilen. Bild: Donato Caspari

«Ich habe Raupen, Häschen oder auch schon ein Pferd oder Traktor aufgenäht.»

Pro Latz benötigt sie etwa drei bis vier Stunden. Mit einer Klebefolie zeichnet sie die Einzelteile der Motive zunächst ab, schneidet den Stoff passend zu und klebt dies dann auf den Frotteestoff des Latzes. Danach werden die Einzelteile noch angenäht. Am Ende wird der Latz umrandet und dies von Hand angenäht – und mit einem Label versehen: «Handmade with love». «Lustigerweise habe ich als Kind in der Schule die Handsgi nicht gemocht. Aber jetzt bereitet es mir grosse Freude, den Familien im Namen der Gemeinde diese Lätzchen zu machen», sagt Wick.

Manchmal sieht sie ein Lätzchen an der Wäscheleine

Buntes Durcheinander für die Herstellung der Lätzchen. Bild: Donato Caspari

Manchmal geht sie durchs Dorf und sieht an einer Wäscheleine ein Lätzchen von ihr hängen. Oder sie beobachtet eine Mutter auf dem Spielplatz, die das Kind füttert – natürlich trägt es ein Lätzli von ihr um den Hals. «Ich sage nichts, das ist auch nicht wichtig. Ich schmunzle auf den Stockzähnen und freue mich darüber, dass sie gebraucht werden.»

Auch wenn nun die Schönholzerswilerinnen und Schönholzerswiler wissen, wem sie die Lätzchen zu verdanken haben, so wird es Monika Wick nicht wie die Heinzelmännchen halten und nun verschwinden. Im Gegenteil: «Es ist ein Hobby von mir, das mir sehr am Herzen liegt und Freude macht. Ich denke noch lange nicht ans Aufhören», sagt die Weiblingerin.

So sieht das Motiv auf dem Latz am Ende aus. Was noch fehlt, ist der Name des Kindes. Bild: Donato Caspari