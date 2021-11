Geschenk Frauen stricken für die die Sicherheit der Bischofszeller Kinder 50 Kindergärtler sowie Erst- und Zweitklässler des Nord-Schulhauses erhielten lichtreflektierende Stirnbänder. Werner Lenzin 07.11.2021, 15.00 Uhr

Die Mädchen und Buben freuen sich zusammen mit dem Schulleiter und ihren Lehrpersonen über das unerwartete Geschenk. Bild: Werner Lenzin

Gespannt sitzen 50 Kindergartenschüler und die Erst- und Zweitklässler auf dem Pausenplatz auf der Treppe des Schulhauses Nord der Volksschulgemeinde Bischofszell. Im Vorfeld des schweizweiten «Tag des Lichts», am 4. November, erhielten die Kinder ein besonderes, reflektierendes Stirnband. Sie helfen so mit, das Ziel der Terz-Stiftung zu erreichen, nämlich insgesamt 12'000 Kinder in der deutschsprachigen Schweiz zu schützen. Fleissige Frauenhände haben während der vergangenen Monate diese Anzahl Stirnbänder für die Kinder gestrickt.