Geschäftsschliessung «Ich hätte noch so viele Ideen»: Mit Tränen in den Augen blickt die Amriswilerin Brigitte Hägler auf ihre 40 Jahre als Goldschmiedin zurück Am 24. Dezember schliesst Brigitte Hägler ihr Goldschmiedatelier. Sie erzählt, was sie zu diesem Schritt bewogen hat und dass sie die letzten 40 Jahre mit ihrer Arbeit verheiratet war. Eva Wenaweser 09.12.2020, 04.10 Uhr

Brigitte Hägler zeigt, wie sie mit Hilfe von Feuer ihren Schmuck bearbeitet. Bild: Eva Wenaweser (Amriswil, 7. Dezember 2020)

Nach 40 Jahren ist Schluss. Am 24. Dezember schliesst Brigitte Hägler ihr Goldschmiedatelier in Amriswil. Dieser Schritt fällt der 64-Jährigen sichtlich schwer: «Das darf man nicht unterschätzen, nach 40 Jahren aufzuhören ist schwer.» Auch, weil die Nachfrage laut Hägler immer noch da wäre.

Ihr Weg zur Goldschmiedin fing in der Vorlehrklasse der Kunstgewerbeschule in St.Gallen an.

«Dass ich einen zeichnerischen und kreativen Beruf ausüben wollte, war mir von Anfang an klar.»

Als Hägler sich dann nach einer Schnupperlehre für die vierjährige Lehre als Goldschmiedin entschied, sei ihr bewusst geworden, dass sie ihren Traumjob gefunden hat. Nach dem Lehrabschluss, einer weiteren Ausbildung an einer Fachhochschule in Deutschland und einigen Jahren auf dem Beruf – «unter anderem bei der Koryphäe Othmar Zschaler » – entschied sie sich für die Selbstständigkeit.

Hägler schliesst den Betrieb aus mehreren Gründen

Seit 38 Jahren betreibt Brigitte Hägler ihr Goldschmiedatelier an der Weinfelderstrasse. Bild: Eva Wenaweser

Gemeinsam mit ihren Eltern, die sie von Anfang an unterstützten, machte sich Brigitte Hägler auf die Suche nach einem Laden in Amriswil – und Häglers wurden fündig. «Die ersten beiden Jahre hatte ich ein kleines Atelier, dort wo jetzt der Coop ist.» Dass dieser Standort nur befristet war, sei ihr von Anfang an klar gewesen. In dieser Zeit sah sie sich nach einer anderen Lage für ihr Geschäft um. So kam sie schliesslich zum jetzigen Standort an der Weinfelderstrasse. «Hier bin ich jetzt seit 38 Jahren tätig und stelle meine Schmuckstücke her.»

Hägler ist anzusehen, wie sehr sie in ihrem Beruf aufblüht. Alleine bei der kurzen Demonstration ihrer Arbeit leuchten ihre Augen. Wenn sie zu sprechen beginnt, verliert sie sich und erzählt so viel, dass es einem Laien auf dem Gebiet schwerfällt zu folgen. Warum also hat sich Hägler entschieden, ihr Geschäft zu schliessen? «Aus mehreren Gründen», sagt sie.

Zum einen sei ihr klar gewesen, dass sie mit ihren 64 Jahren an einen Punkt gekommen sei, an dem viele aufhören. Ausserdem habe es auch in ihrem Beruf eine Art Digitalisierung gegeben. «Die Arbeit als Goldschmiedin ist nicht mehr nur ein Handwerk. Vermehrt werden auch Computer und Maschinen benutzt», sagt Hägler. Diesen Wandel wollte sie nicht mehr mitmachen. «Irgendwann in den nächsten Jahren wäre für mich sowieso Schluss gewesen. Mich nochmals umzuschulen hätte viel Zeit, Geld und Energie gekostet und am Ende hätte sich das vielleicht gar nicht gelohnt.»

Die kreativen Ideen sind Hägler nie ausgegangen

Hägler spürt die Arbeit der vergangenen Jahre auch an ihrem Körper – gerade in den Gelenken. Der Beruf als Goldschmied sei sehr streng und anspruchsvoll. Das merkt sie heute vor allem in den Händen:

«Unsere Hände sind wie Schraubstöcke. Wir Goldschmiede brauchen sie wie Werkzeuge.»

Das wichtigste Werkzeug einer Goldschmiedin: ihre Hände. Bild: Eva Wenaweser

Ausschlaggebend für ihre Entscheidung, ihr Geschäft nach 40 Jahren zu schliessen, sei aber die Coronakrise gewesen. Nebst allen anderen Gründen dazu habe sie die Pandemie als Zeichen gesehen aufzuhören. «Ich sagte zu mir: ‹Wenn du es jetzt nicht siehst, wann dann?›»

Trotz der strengen Arbeit seien ihr die Lust am Beruf und die kreativen Ideen aber nie ausgegangen. Oftmals hätten die Kunden bereits eine Idee auf Bildern mitgebracht, in welche Richtung die Gestaltung ihres Schmuckstücks gehen sollte. «Mit meiner langjährigen Erfahrung konnte ich dann helfen, diese umzusetzen oder allenfalls noch aufzuwerten», sagt Hägler. Jeder Auftrag sei eine neue Herausforderung für sie gewesen.

«Es ist eigentlich schlimm. Ich hätte noch so viele weitere Ideen.»

Während sie das sagt, füllen sich die blauen Augen der 64-Jährigen mit Tränen. Das mache es nicht einfacher, aufzuhören. Von einer Arbeitskollegin hätte sie aber bereits den Vorschlag erhalten, einen Tag in der Woche in deren Atelier zu arbeiten. Dazu sagt Hägler: «Jetzt schliesse ich zuerst mal meinen Laden. Dann schaue ich, wie es mir dabei geht. Zu viel sollte man mit der aktuellen Situation sowieso nicht planen, es kommt dann ja doch wieder anders.»

Alle Schmuckstücke sind Einzelstücke

Mit der ungewohnt vielen Freizeit wolle sie sich dann zuerst ihren Hobbys widmen: Dem Frauen-Harley-Klub, der Gartenarbeit und der Arbeit in und um ihr Haus. «Die letzten 40 Jahre war ich mit meinem Beruf verheiratet. Mein Partner war der Kunde.» Hägler bezeichnet ihre Arbeit als Fulltime-Job. Denn auch neben den Arbeitszeiten habe sie viel Zeit investiert, beispielsweise in die Ideensammlung.

«Bei jedem Job, der gerne gemacht wird, kann man nicht einfach die Türe schliessen und weg sein.»

Auf ihrer Website habe sie ab dem 24. Dezember bereits ihre private Adresse angegeben. Da sie von vielen Kunden bereits gefragt worden sei, ob sie nicht doch noch weitermachen wolle. «Selbst wenn ich dann nicht mehr arbeite, kann ich ihnen jemanden empfehlen, der ihnen weiterhelfen kann.»

Unter anderem mit diesen Werkzeugen hat Brigitte Hägler jedes einzelne ihrer Schmuckstücke hergestellt. Bild: Eva Wenaweser

All die Jahre hat Brigitte Hägler vor allem nach einem Motto gearbeitet: Ihrer eigenen Linie treu zu bleiben. Sie sei lieber den steinigeren Weg gegangen und habe Einzelstücke angefertigt, anstatt Serienschmuck herzustellen.

«Mein Grundprinzip war, mich nicht zu sehr in Richtung Handel drängen zu lassen. Ich musste ja nicht reich werden.»

Sie selbst konnte von ihrer Arbeit immer gut leben und hat sich preislich immer dem Mittelstand angepasst.

Die Goldschmiedin erinnert sich noch an jedes Schmuckstück, das sie hergestellt hat

Hägler erinnert sich laut eigenen Angaben noch an jedes Schmuckstück, das sie je verkauft hat. Teilweise erkenne sie zuerst den Schmuck und dann die Person. «Es ist fast schon peinlich, aber ich achte bei den Menschen wirklich zuerst auf den Schmuck.» Es schmerze sie, dass sie ihren Kunden wegen der Coronakrise keine Abschlussfeier als Dankeschön für die Treue organisieren könne. «Zeitlich wäre es wahrscheinlich sowieso knapp geworden, so versteht wenigstens jeder, warum ich kein Fest veranstalten darf.»