Arbon: Diebe dringen in Wohnung ein und verüben etliche Delikte

Arbon «Plötzlich war das Sofa voller Blut. Ich wollte nur noch weg»: Zwei Männer müssen sich wegen eines Raubüberfalles, Drogenhandel und weiteren Delikten vor Gericht verantworten Das Sündenregister der beiden Oberthurgauer ist lang. Um ihre Drogensucht zu finanzieren und irgendwie über die Runden zu kommen, brachen sie ein, stahlen wie die Raben, schmuggelten Kokain und wuschen Geld. Ihnen drohen jahrelange Haftstrafen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einer Druckluftpistole in der Hand stürmte einer der beiden Angeklagten im Juli 2020 in eine Wohnung in Arbon. Bild: Natnan Srisuwan/ Moment RF

Urs F.* und Peter L.* reden an diesem Morgen kein Wort miteinander. Weder draussen vor dem Gerichtsgebäude beim Rauchen noch drinnen während beide warten. Sie tun so, als würden sie sich nicht kennen. Dabei haben der 23-Jährige und der 26-Jährige eine gemeinsame kriminelle Vergangenheit und das gleiche Problem: Sie waren schwer drogenabhängig, mittel- und erwerbslos und offenbar extrem verzweifelt. Zudem kommen beide aus schwierigen Familienverhältnissen. Peter L. verbrachte einen Grossteil seiner Kindheit in Heimen und Institutionen.

Die beiden Oberthurgauer ohne Ausbildung sind am 21. Juli 2020 mit dem Cousin von Urs F. in die Wohnung eines Arboners eingedrungen, um sie leer zu räumen. Die genauen Umstände sind umstritten. Peter L. will sich an nichts mehr erinnern können. Er habe einen Filmriss, sagt er zur Richterin. Er habe vor dem Raub Kokain geschnupft, Alkohol getrunken, Marihuana geraucht und das Medikament Xanax genommen, das gegen Angst- und Panikstörungen wirkt. Das Resultat sei praktisch totaler Gedächtnisverlust.

«Ich weiss nur noch, dass ich im Raum stand. Was los war, kann ich nicht sagen.»

Situation läuft völlig aus dem Ruder

Urs F. hat die Bilder heute noch vor Augen. «Plötzlich war das Sofa voller Blut. Ich wollte nur noch weg. Es war ein einziges Chaos.» Die Situation sei völlig aus dem Ruder gelaufen. Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft stürmte das Trio maskiert die Wohnung. Peter L. soll dabei eine Druckluftpistole in der Hand gehalten haben. Mit der Waffe schlug er zwei der drei anwesenden Personen angeblich mehrmals auf den Kopf: Die eine erlitt eine Platzwunde, die andere eine Wunde hinter dem linken Ohr, zwei Wunden am Hinterkopf und eine Schwellung an der Wange.

Gewalttätig verhielt sich auch der dritte im Bunde, der eigentlich im letzten November in einem separaten Verfahren vor Gericht gestellt werden sollte, das dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Er trat dem Wohnungsbesitzer mit dem Fuss gegen den Bauch. Urs F. soll die Opfer mit einem Schraubenzieher oder einem Schlagstock in der Hand eingeschüchtert haben.

Diese Darstellung der Ereignisse sei in Bezug auf ihn falsch. Er habe niemandem wehtun wollen, sagt Urs F., der sich vor Gericht als ahnungsloser Mitläufer ein Stück weit aus der Verantwortung zu stehlen versucht.

«Ich bin nicht der Typ für einen Raubüberfall.»

Er habe noch nie Gewalt gegen Personen angewandt und nichts von der Waffe gewusst, die Peter L. plötzlich in der Hand hatte. Er sei davon ausgegangen, dass niemand zu Hause sei und sie bloss einbrechen würden. Deshalb habe er den Schraubenzieher mitgeführt. In der Wohnung sei es seine Aufgabe gewesen, die Zimmer nach Wertsachen zu durchsuchen. Und er habe auch nichts anderes gemacht. Urs F. fand gemäss Anklageschrift 200 Franken Bargeld und einen Beutel mit Drogen. Den Opfern nahmen er und seine beiden Kumpanen überdies zwei Smartphones und eine Uhr ab. Gesamtwert der Beute: rund 1700 Franken. Weit kamen sie nicht damit. Noch am gleichen Abend verhaftete die Polizei die drei und steckte sie in Untersuchungshaft, die im Fall von Urs F. fast ein Monat dauerte. Seither sitzt er im vorzeitigen Strafvollzug ein.

Er stahl alles, was nicht niet- und nagelfest war

Urs F. ist mehr als 20 Mal eingebrochen. Er nahm alles mit, was ihm in die Hände kam. Bild: Westend61

Der Raubüberfall ist nicht das einzige, was Urs F. und Peter L. auf dem Kerbholz haben. Das Sündenregister der beiden ist lang. Die Staatsanwältin sagt bei der Verhandlung Ende Oktober:

«Sie haben wirklich fast alles gemacht, was der Gesetzgeber verboten hat.»

Urs F. hat sich von August bis Ende 2018 als Einbrecher seinen Lebensunterhalt verdient. Er stieg über 20 Mal in der Ostschweiz ein, nahm alles mit, was nicht niet- und nagelfest war, und sass deswegen vom 19. Januar bis 27. März 2019 in Untersuchungshaft. Danach wurde er wieder rückfällig. Zur Last gelegt werden ihm weitere Einbruchdiebstähle beziehungsweise versuchte Einbruchdiebstähle im Juli und Oktober des gleichen Jahres. Insgesamt liegen Schadenersatzforderungen im Betrag von fast 80'000 Franken vor, dazu Genugtuungen in der Höhe von 24'000 Franken.

Verantworten muss sich Urs F. ausserdem für die illegale Einfuhr einer Druckluftpistole aus Deutschland im Jahr 2017 und für den Konsum von Drogen. Er habe zwischen 2017 und 2019 täglich Kokain genommen, sagt Urs F.:

«Ich bereue es sehr, so abgedriftet zu sein. Ich will wieder ein normales Leben führen.»

Und dafür möchte er seine Ausbildung als Elektriker abschliessen. «Ich will lieber 20 Stunden am Tag arbeiten, als wieder so einen Scheiss machen.»

Er transportiere Drogen, dealte und wusch Geld

Er habe viele Fehler gemacht, um seien Drogenkonsum zu finanzieren, räumt auch der mehrfach vorbestrafte Peter L. vor Gericht ein. Dabei ging er ein noch viel höheres Risiko als Urs F. ein. Er arbeitete vom Oktober 2016 bis zu seiner Verhaftung im April 2017 als Drogenkurier. Insgesamt achtmal transportierte er in dieser Zeit jeweils mindestens ein Kilogramm Kokain von Amsterdam in die Schweiz und übergab die Drogen einem Schwarzafrikaner in St.Gallen. Für eine Fahrt erhielt er 2000 Franken, was die grosse Notlage seines Mandanten zeige, sagte der Anwalt. Peter L. sei schamlos ausgenutzt worden.

Gleichzeitig lieferte er insgesamt 4,5 Kilogramm Kokain von St.Gallen hauptsächlich in die Westschweiz aus und verkaufte auf eigene Rechnung mindestens 80 Gramm Kokain in Arbon. Darüber hinaus wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, in der gleichen Periode Geld gewaschen zu haben, insgesamt fast 70'000 Euro.

Peter L. betätigte sich wiederholt auch als Dieb. Im Juli 2017 nach seiner Entlassung aus der U-Haft liess er in einem Arboner Optikergeschäft 48 Sonnenbrillen im Wert von fast 12'000 Franken mitlaufen. Im Gallusmarkt stahl er im Januar 2018 Rasierklingen für rund 90 Franken oder im Februar im Aldi in Staad eine Flasche Baileys Chocolat Luxe für 16 Franken. Im Coop und der Migros hatte Peter L. in dieser Zeit Hausverbot, das er allerdings wiederholt missachtete.

Faustschläge und Messerstiche

Auch vor Gewalt schreckte er nicht zurück. Im Februar 2018 schlug Peter L. einem Angestellten der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Hauptbahnhof zweimal die Faust ins Gesicht und drohte ihn abzustechen, weil dieser ihm den Zugang zu einem geschlossenen Bereich verbieten wollte. Das Opfer war wegen einer Einblutung im Kiefergelenk sowie eines Tinitus' eine Woche arbeitsunfähig. Es war nicht der einzige Ausraster von Peter L.: Im Juni 2018 stach er ausserdem vor dem Hotel Bellevue in Arbon einem Mann mit einem Rüstmesser in den Oberarm, weil dieser ihn angespuckt hatte und er sich bedroht fühlte.

In seiner Geldnot manipulierte Peter L. sogar Billettautomaten der SBB in Arbon, Rorschach und Steinach. Er verklebte im Februar 2018 den Schlitz für die Banknotenausgabe mit einem Kaugummi, sodass das Rückgeld stecken blieb. Später holte er die Scheine raus. Der Trick verhalf ihm zum nötigen Kleingeld für den nächsten Kick. Die Schlaumeierei kommt ihn aber teuer zu stehen: Die Bundesbahnen stellen eine Schadenersatzforderung in der Höhe von 15'000 Franken.

Peter L. sass bereits 2015 als 20-Jähriger für sieben Monate im Gefängnis. Zur Besinnung gekommen ist er dabei nicht. Schuld sei der Staat, sagt sein Anwalt an der Verhandlung im Oktober. Peter L. sei ohne Ausbildung, ohne Arbeit und ohne Einkommen auf die Strasse gestellt worden.

«Er wurde sich selbst überlassen. Es gab keine Betreuung oder sonstige Hilfe.»

Dass er wieder auf die schiefe Bahn gekommen sei, dürfe niemanden verwundern. Seit Dezember 2020 sitzt Peter L. im vorzeitigen Strafvollzug. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn siebeneinhalb Jahre Gefängnis und 1300 Franken Busse. Urs F. soll für dreieinhalb Jahre hinter Gitter und 500 Franken Busse zahlen. Das Urteil des Bezirksgerichts Arbon ist ausstehend.

* volle Namen der Redaktion bekannt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen