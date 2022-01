Kreuzlinger Rekadorf soll einen Thermal-Wellnessbereich erhalten

Geothermie «Wir wollen das Rekadorf wintertauglich machen»: Das Grossprojekt soll auch einen Wellnessbereich erhalten mit Thermalwasser Die Seeleben AG plant, am Seeufer zwischen Kreuzlingen und Bottighofen zu bohren. Geschäftsführer Fabian Munz erklärt, wie er das Feriendorf nachhaltig zum Ganzjahresbetrieb ausweiten will. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.15 Uhr

Die Holzpflöcke zeigen an, wo das Bohrloch entstehen soll. Fabian Munz setzt grosse Hoffnungen in das Millionenprojekt. Bild: Donato Caspari

«Hier geht es dann 700 Meter tief in den Untergrund.»

Fabian Munz von der Bottighofer Seeleben AG steht in der schneebedeckten Wiese auf dem Seefeld und weist auf kleine Holzpflöcke im Boden. An diesem Ort, in direkter Nähe zum Bodensee, zwischen dem Bottighofer Hafen und der Kreuzlinger Badi Hörnli, will sein Unternehmen so bald wie möglich ein Rekadorf bauen. Der dazu nötige Gestaltungsplan «Seefeld II» liegt derzeit zur Beurteilung noch beim Kanton Thurgau, der Projektstart verzögert sich (siehe Kasten).

«Das hat uns natürlich Zeit gebracht, weiter zu denken», erzählt er. Die Schweizer Reisekasse, die künftige Mieterin und Betreiberin des Feriendorfs am Bodenseeufer, habe ursprünglich einen Saisonbetrieb im Auge gehabt, sieben Monate im Sommer. «Aber den Rest der Zeit wären die Wohnungen leer gestanden», stellt Munz fest. So hat der 35-jährige Unternehmer die Idee gehabt, das Wellnessthema aufzugreifen.

«Die Erholsamkeit der Natur und Landschaft des Bodensees zeigt sich gerade auch im Winter.»

Und mittlerweile habe auch die Reka ihre Strategie geändert und neue Zielgruppen ins Auge gefasst, um weniger abhängig von der Schulferienzeit zu sein. «Wir wollen das Rekadorf quasi winterfest machen.»

Eine Visualisierung des Rekadorfs – ursprünglicher Stand der Planungen. Bild: PD

Jahrtausendealtes Säntiswasser

Knapp 30 Grad warm, über zehntausend Jahre alt und mineralhaltig: Das Wasser, das vom Säntis her tief im Boden Richtung Kreuzlingen fliesst, hat bekanntlich einen besonderen Wert. Das Hallenbad Egelsee schöpft seit langem aus dieser warmen Quelle und ist deshalb ein Thermalbad. Erst vor kurzem wurde im Zuge dessen Ausbaus die Fördermenge gar erhöht. Selbiges will man also nun auch für das Bad des Rekadorfs nutzen. Ein 34 Grad warmes Aussenbecken, Sauna und Dampfbäder, eventuell Kneippbecken schweben Munz zusätzlich zum Hallenbad für das Rekadorf vor: Einen ganzen Wellnessbereich will man mit der Hilfe der Energie aus dem Boden realisieren.

Auch sonst habe sich das Rekadorf-Projekt seit den Anfängen noch ein wenig verändert.

«Wir sind zirka 30 Prozent grösser geworden, statt 50 Wohnungen sind jetzt deren 70 vorgesehen.»

Das Baufeld ist dabei aber nicht grösser geworden, betont Munz, der weiss, dass dem Projekt aus der Nachbarschaft auch energischer Widerstand beschieden ist. «Alle Bauten sind mit dem neuen Gestaltungsplan homogen ins Landschaftsbild eingepasst.»

Widerstand aus der Anwohnerschaft Im Januar 2021 lag der Gestaltungsplan «Seezelg II» der Stadt Kreuzlingen nach einigen Nachbesserungen im Bereich Lärmschutz zum zweiten Mal öffentlich auf. Vier Einsprachen seien dazu noch hängig, sagt der Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle. Insbesondere die IG Seezelg bekämpft die Pläne vehement und reichte etwa eine Petition «Nein zur Mammut-Überbauung Reka-Dorf am See» mit 259 Unterschriften ein. Der Stadtrat sieht im neuen Gestaltungsplan, welcher auch den Bau einer neuen Tennishalle ebnen soll, eine riesige Aufwertung für das Sport- und Freizeitgebiet in Seenähe. Man warte derzeit auf einen Termin zur Begehung mit dem Kanton und hoffe danach auf einen zügigen und positiven Entscheid, sagt Zülle. (ubr)

Auf dem Ackerfeld rechts ist das Rekadorf in Kreuzlingen geplant. Bild: Reto Martin

(9. Oktober 2020)

Eine Konzession ist nötig

Die Warmwasserfassung von rund 50'000 Kubikmetern pro Jahr im porösen Gestein der Oberen Meeresmolasse in mehreren hundert Meter Tiefe ist jedoch beileibe kein Selbstläufer. Ein Baugesuch für die Bohrung ist erst gestellt worden, weitere Bewilligungen und eine Konzession werden nötig sein. Schliesslich muss erst nachgewiesen werden, dass der Grundwasserspiegel die dauerhafte Entnahme verkraftet.

Im Frühling sollen die Bohrungen stattfinden, sofern es keine Verzögerungen gibt. «Es sind keine Probebohrungen, es ist das richtige Loch. Sonst lohnt sich das nicht», erklärt Munz. Und lässt durchblicken, dass sein Unternehmen noch Partner – am besten ein Energieversorger der öffentlichen Hand – sucht für das kostspielige und risikobehaftete Unterfangen.

Fabian Munz

CEO Seeleben AG Bild: Donato Caspari

«Sollte keine Wasserentnahme möglich sein, wäre es ein Millionenloch.»

Man könne sich jedoch auf ein geologisches Gutachten stützen, welches dem Unterfangen aussichtsreiche Chancen attestiert.

Energie aus dem Boden

Munz, der selber einen Master im Bereich Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien hat, sieht bei der reinen Wassernutzung auch nicht das Ende der Fahnenstange. Mit der Nutzung dieser Geothermie – «bis zu zwei Gigawattstunden stecken da theoretisch drin» – sei sogar die Erstellung eines Wärmeverbundes angedacht.

Die geplanten Investitionen in ein «nachhaltiges» Rekadorf seien damit noch gestiegen. Gegen 30 Millionen Franken dürften es gemäss Schätzungen werden. Doch vorerst heisst es noch warten: Sollte der Gestaltungsplan zeitnah genehmigt werden, würde man 2022 das Bauprojekt in Angriff nehmen. Ein Spatenstich fürs Rekadorf im Jahr 2023 ist für Munz ein Ziel. Ein sehr sportliches, wie er natürlich weiss.

Das Seefeld im Winter. Im Hintergrund zu sehen die Kreuzlinger Badi Hörnli. Bild: Donato Caspari

