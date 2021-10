Pop-up-Genuss Laden in Kreuzlingen eröffnet

Genuss Pop-up Jetzt ist Kreuzlingen dran mit dem Pop-up-Store, der 29 Hofläden in einem Shop vereint Am Boulevard gibt es für neun Wochen einen Genuss-Pop-up-Store von Agro Marketing Thurgau. Im vergangenen Jahr machte man in Frauenfeld damit gute Erfahrungen. Inka Grabowsky 29.10.2021, 16.40 Uhr

Priska Held, Pascale Brüllmann, Simone May und Sonja Tresch ziehen an einem Strang, um den Pop-up-Laden für die Produzenten erfolgreich zu machen. Bild: Inka Grabowsky

«Ich bedauere jetzt schon, dass das Geschäft Weihnachten geschlossen wird», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger zur Eröffnung. «Das wird sicher ein grosser Erfolg.» Simone May, die Geschäftsführerin von Agro Marketing, ist ebenfalls vorsichtig optimistisch. «Wir haben vergangenes Jahr in Frauenfeld zum ersten Mal so ein Pop-up-Geschäft eröffnet und gute Erfahrungen gemacht. Für die zweite Ausgabe sind wir nun in die zweitgrösste Stadt des Thurgaus gezogen – im Bewusstsein, dass es hier durch die Grenzlage besondere Herausforderungen gibt.»

300 unterschiedliche Delikatessen

29 Produzenten aus dem ganzen Kanton haben rund 300 unterschiedliche Delikatessen an die Hauptstrasse 58 geliefert, die nun noch bis Weihnachten jeweils Donnerstag bis Samstag auf Abnehmer warten. Sie mieten Harassen, in denen sie Wein, Bier, Gebäck, Most, Confi, Schoggi oder Tofu ausstellen, und tragen so den grössten Teil der Ladenmiete und der Personalkosten. Im Gegenzug verlangt Agro Marketing Thurgau keine zusätzliche Marge auf die vom Hof festgelegten Preise.

Hofproduzenten mieten eine Harasse für 120 Franken und beteiligen sich so an den Kosten für den Laden. Bild: Inka Grabowsky

Das Geschäft muss keinen grossen Gewinn abwerfen, sondern soll den Produzenten einen zusätzlichen Absatzkanal verschaffen und sie bekannter machen. Projektleiterin Priska Held erklärt:

«Im vergangenen Jahr waren wir wegen der Pandemie auf die Idee gekommen, aber es gibt ja auch dieses Jahr weniger Weihnachtsmärkte.»

Pascale Brüllmann hat sich als Verkäuferin zur Verfügung gestellt. Für Beratungen zu Geschenkkörben steht im Hintergrund Sonja Tresch von Agro Marketing Thurgau bereit. «Wir haben beim Pop-up-Store in Frauenfeld gelernt, dass viele Firmenkunden Präsentkörbe zusammenstellen lassen möchten. Das kann eine Person allein während der Öffnungszeiten nicht leisten.»

Belebung statt Konkurrenz

May betont, dass Agro Marketing Thurgau keinesfalls die etablierten Detailhändler am Boulevard konkurrenzieren will. «Wir sind ja nach neun Wochen wieder weg. In der Zwischenzeit erhoffen wir uns eher eine Belebung der Innenstadt durch unser Angebot. Die Waren bekäme man sonst ja nur, wenn man viele Kilometer von Hofladen zu Hofladen fahren würde. Insofern ist das Angebot in seiner Vielfalt einzigartig.» Insgeheim träumen die Agro-Marketiers davon, mit ihrem Shop für einmal den Einkaufstourismus aus Konstanz in Richtung Kreuzlingen lenken zu können.