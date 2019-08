Genügend Mist: Holzhof in Bissegg produziert aus Gülle Strom für 1500 Haushalte Familie Wartmann hat ihre Biogasanlage in Holzhof erweitert. Der Hof soll bald ohne fossile Brennstoffe auskommen und energieautark sein.

Mario Testa

Neu gebaut: Die grosse Halle für Bioabfallstoffe, der Gastank mit dem gewölbten Dach und der runde Fermenter mit Flachdach. (Bild: PD/Yoveo)

Seit 20 Jahren produziert die Familie Wartmann in Holzhof Strom und Wärme mit einer Biogasanlage. Sie haben 1999 mit der Ökostromproduktion begonnen, als die Technologie noch in den Kinderschuhen steckte. «Ich habe mich schon zuvor sehr für diese Technologie interessiert und mit meinem Vater diverse Anlagen angeschaut. Damals waren sie jedoch noch nicht ausgereift und auch wirtschaftlich rechneten sie sich nicht», sagt Otto Wartmann.

Erst als Bundesrat Adolf Ogi das Energie-Programm 2000 lancierte und die Technik weiterentwickelt war, stieg Wartmann ein und baute eine Biogasanlage auf seinem Hof. «Wir haben damals den Schweinestall auf Labelhaltung umgebaut, den Tieren mehr Platz eingeräumt. Im Zuge dieser Bauarbeiten haben wir uns gleich an die erste Biogasanlage gemacht.»

50 Prozent mehr Energie aus der gleichen Gülle

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Wartmann seine Anlage auf zwei Fermenter und zwei Blockheizkraftwerke erweitert, angepasst und modernisiert. Einen richtig grossen Schritt macht er nun mit dem neusten Ausbauschritt. «Wir haben im vergangenen September mit den Bauarbeiten an der neuen Anlage begonnen. Sie ist voll automatisiert, wir habe einen dritten Fermenter, ein drittes Blockheizkraftwerk und eine grosse Halle für die Bioabfälle gebaut», sagt er.

Otto Wartmann, Landwirt und Biogasproduzent. (Bild: Mario Testa)

Dank einer besseren Ausnützung der in Gülle und Mist gespeicherten Energie und längerer Gärzeit in den Fermentern holt die neue Anlage nun rund 50 Prozent mehr Energie aus der gleichen Menge raus als bisher. «Dank eines grossen Gasspeichers sind wir nun auch flexibler in der Stromproduktion. Es kann dann produziert werden, wenn es Strom am Markt braucht.»

Der Hof soll energieautark sein

Wartmanns Hof, zu dem auch die Tilsiter-Käserei gehört, ist dank der neuen Anlage praktisch energieautark. «Derzeit haben wir einzig in der Käserei noch eine Ölheizung für den Kessel, die werden wir aber bald auch schon abschalten können und mit unserer eigenen Abwärme aus der Biogasanlage heizen – wie wir es heute schon bei allen Gebäuden tun.»

Den Energie-Kreislauf auf ihrem Hof hat die Familie Wartmann dank der Anlage schliessen können: Die Kühe und Schweine werden gefüttert, aus ihrem Mist und Gülle wird in den Fermentern bei etwa 40 Grad Celsius Methan gewonnen, welches die Blockheizkraftwerke antreibt. Diese produzieren über einen Generator Strom und Wärme, die Gülle kommt zurück aufs Feld. «Etwa 40 Prozent der Energie können wir für die Stromproduktion nützen, der Rest ist Wärme», sagt Otto Wartmann.

Stark dank Zusammenspiel aller Produzenten

Seine drei Generatoren haben eine Leistung von 750 Kilowatt, genug für den ganzen Hof und zusätzlich 1500 Haushalte. Otto Wartmann hat die Genossenschaft Ökostrom Schweiz mitgegründet. «Für mich war klar, es braucht eine Gruppe, welche die Interessen von uns Biostromproduzenten vertritt. So können unser Strom, sowie die CO2-Zertifikate besser vermarktet werden», sagt Wartmann, der acht Jahre als Präsident der Genossenschaft amtete. «Wir haben auch ein virtuelles Kraftwerk gegründet, das alle bäuerlichen Biogasanlagen in der Schweiz vereint und fernsteuern kann.»