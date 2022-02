Thurgauer Unteroffiziere treffen sich zur Generalversammlung

Reportage Volle Geschäfte, gute Laune, strahlende Gesichter: So verlief das erste maskenfreie Wochenende in der Stadt St.Gallen

Seit Donnerstag gilt in Läden, Fitnesscentern und Coiffeursalons keine Maskenpflicht mehr. Am ersten Wochenende nach den Lockerungen scheinen die Leute gut gelaunt und nehmen sich wieder mehr Zeit für ihre Einkäufe. Auch das Personal in den Geschäften ist erleichtert.