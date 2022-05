Generalversammlung Was Fussball und Schiesssport gemeinsam haben: Die Olympiamedaillen-Gewinnerin Heidi Diethelm zu Gast beim FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen Heidi Diethelm war bereits an den Olympischen Spielen erfolgreich. Den Supportern des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen berichtete sie von ihren Erfahrungen als Sportlerin und Trainerin und erklärte, dass nicht nur Fussballer rote Karten erhalten. Monika Wick 13.05.2022, 16.55 Uhr

Jakob Stark, Heidi Diethelm und Peter Schrepfer. Bild: Monika Wick

Was haben der Fussball- und der Schiesssport gemeinsam? Diese Frage konnten am Donnerstagabend die Supporter des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen klären. Im Anschluss an ihre Generalversammlung stellte sich die erfolgreiche Sportschützin und Olympiamedaillen-Gewinnerin Heidi Diethelm den Fragen von Ständerat und Vorstandsmitglied Jakob Stark.