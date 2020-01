Gemeinsam himmelwärts diskutieren im Kurs in Weinfelden

Himmelwärts im Thurgau

Der Kurs «Himmelwärts» beginnt am 4. Februar. An acht Dienstagabenden werden im Zentrum Franziskus in Weinfelden während jeweils gut zwei Stunden diverse Fragen thematisiert und diskutiert. Drei Beispiele:

● Existiert Gott? – Hat Gott ein Ablaufdatum?

● Vielfalt der Religionen - Unruhestifter Religion?

● Kirchen wozu? - Zu spät, der Zug ist abgefahren!

«Es dürfen auch kritische Personen teilnehmen und es darf kontrovers diskutiert werden», sagt Bruno Strassmann. Die Teilnahme am achtteiligen Kurs kostet 80 Franken.



Anmeldung unter keb@kath-tg.ch oder Tel. 071 626 11 51