Gemeindeversammlung Kesswil: Mobilfunkantenne scheint diskutabel, das Budget 2020 weniger Eigentlich sollte die Budgetierung des kommenden Jahres im Zentrum stehen. Die Kesswiler setzen aber andere Prioritäten. Miguel Lo Bartolo 05.12.2019, 12.05 Uhr

Mobilfunkantennen sind zurzeit in aller Munde. Das Budget 2020 ist an der Gemeindeversammlung Nebensache. Donato Caspari (Juli 2014)

99 Stimmberechtigte konnte Gemeindepräsident Rolf Steiger in der Mehrzweckhalle am Mittwochabend zur Gemeindeversammlung begrüssen. Da gegen die Versammlung vom 28. Mai eine Stimmrechtsbeschwerde eingegangen und die Entscheidung pendent sei, so erklärte er, werde über das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung nicht abgestimmt. Eine Entscheidung, die zum Schluss des Abends zu reichlich juristischen Spitzfindigkeiten führte: «Ich wage mich nicht aufs Glatteis und sage nichts mehr dazu», sagte Steiger nach der Rüge einer Stimmberechtigten, die auch Unterstützung fand.