Hefenhofen spricht 60'000 Franken Budget für eine Gemeindechronik

Gemeindeversammlung Hefenhofen erhält eine Chronik: «Ich habe das Buch schon im Kopf», sagt einer der beiden Autoren Die Budgetversammlung erteilt den beiden Lokalhistorikern Alfons Bieger und Andreas Oettli den Auftrag, die Gemeindegeschichte Hefenhofens niederzuschreiben. Manuel Nagel 06.12.2021, 04.10 Uhr

Alfons Bieger wird in den kommenden drei Jahren zusammen mit Andreas Oettli eine Gemeindechronik für Hefenhofen erstellen. Das Duo verfasste schon über das Dorf Oberaach drei Bände. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 2. Dezember 2021)

«Es hat mich richtig gepackt, als Alfons Bieger aus der Hefenhofer Geschichte erzählt hat», sagt Gemeinderat Ueli Büchler nach der Gemeindeversammlung, als sich die Mehrzweckhalle Sonnenberg schon fast geleert hat. Fast zwanzig Minuten gab Bieger Müsterchen um Müsterchen, was die Hefenhoferinnen und Hefenhofer erwartet. Denn diese stimmten einem Antrag zu, dass die Historiker Alfons Bieger und Andreas Oettli eine Gemeindechronik verfassen sollten.

Rund 60'000 Franken verteilt auf die nächsten drei Jahre ist das den Stimmbürgern wert. Ein bescheidener Betrag sei das angesichts dessen, was man an Arbeit reinstecken müsse, votierte ein Mann, der kürzlich selbst an einer Chronik beteiligt gewesen ist. Auch für das Duo Bieger/Oettli ist das kein Neuland. Sie publizierten jüngst drei Bände zur Dorfgeschichte von Oberaach.

Geschichte um Personen herum entwickeln

Für Hefenhofen sei die Quellenlage ziemlich gut, führte Bieger aus. Er und Oettli würden vorschlagen, die Chronik in zwei Teile zu gliedern. «Wir wollen Personen, die hier gelebt haben, in den Mittelpunkt stellen und um sie herum die Geschichte zur jeweiligen Zeit entwickeln», erklärte Bieger. So etwa Johannes Brüschwiler, der 1715 zum Viehhirt gewählt wurde und auch noch auf die «Chriesibömm» Acht geben musste. Und Bieger stellte noch über ein Dutzend weitere spannende Persönlichkeiten vor von den über 30, die Oettli und er schon gefunden hätten. «Wenn es zu viel wird, stoppt mich», sagte Bieger dem Publikum, das jedoch an seinen Lippen hing, und er meinte:

«Ich habe das Buch schon im Kopf.»

Die anwesenden Stimmbürger wollen das Buch offensichtlich ebenfalls lesen, sie hiessen den Kredit mit einer Gegenstimme gut. «Vielleicht hat der eine Angst, dass beim Nachforschen für die Chronik etwas aus seiner Familiengeschichte ans Licht kommt», sagte einer scherzhaft.

Budgetiertes Minus von 15645 Franken einstimmig angenommen – Steuerfuss bleibt bei 66 Prozent Bei den 41 anwesenden von insgesamt 913 Stimmberechtigten herrschte Einigkeit. Ohne Enthaltung und Gegenstimme verabschiedete die Gemeindeversammlung das Budget für das Jahr 2022, das bei einem betrieblichen Aufwand von rund 3,2 Millionen einen Aufwandüberschuss von 15'645 Franken vorsieht. Mit diesem kleinen prognostizierten Minus bleibt auch der Steuerfuss bei 66 Prozent.

Bei den Investitionen für das kommende Jahr sticht vor allem die Sanierung des Bachdurchlasses in Hatswil ins Auge. Von den Projektgesamtkosten von einer halben Million übernehmen jedoch Bund und Kanton rund 300'000 Franken. Dieser Bachdurchlass sei schon lange viel zu klein bemessen, so Gemeindepräsident Thomas Schnyder. Das Hochwasserereignis am 8. Juli dieses Jahres hätte um ein Haar wieder zur Überflutung geführt.

Ebenfalls mit etwas mehr als einer halben Million rechnet die Gemeinde bei den Kosten im Bereich Sozialhilfe. Zwar gebe es dann auch mehr Erträge, diese könnten die Mehrkosten jedoch nicht aufwiegen, erläuterte der Gemeindepräsident der Hefenhofer Stimmbürgerschaft. (man)

Zwei von fünf Gemeinderäten treten zurück

Am Ende der Budgetversammlung hatte Gemeindepräsident Thomas Schnyder noch eine bedauerliche Mitteilung zu machen. Er kündigte den Rücktritt der langjährigen Gemeinderäte Lorenz Diethelm und Urs Rohner auf die nächsten Gesamterneuerungswahlen hin an. Diethelm wird dann ganze vier Amtsperioden in der Exekutive mitgearbeitet haben, bei Rohner sind es mit 14 Jahren nur zwei Jahre weniger.

Urs Rohner und Lorenz Diethelm werden sich bei den kommenden Gesamterneuerungswahlen nicht mehr als Gemeinderat zur Verfügung stellen. Die beiden sind dann 14 und 16 Jahre in der Exekutive gewesen. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 2. Dezember 2021)

Schnyder äusserte sein Bedauern, zeigte aber Verständnis für den Entscheid der beiden, dass sie nach so vielen Jahren im Dienste Hefenhofens jemand anderem Platz machen möchten. «Eigentlich läuft es momentan sehr toll, wir haben einen guten Drive im Gremium», sagte Lorenz Diethelm, doch er ist überzeugt, dass sich für ihn und Rohner zwei neue Personen finden lassen.

Gemeindeschreiberin Gaby Graber zieht es nach Märstetten. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 2. Dezember 2021)

Auch Gemeindeschreiberin Gaby Graber verlässt Hefenhofen auf Ende Februar, da sie in Märstetten die Stelle als Finanzverwalterin antreten und somit viel näher an ihrem Wohnort arbeiten kann. Obwohl Graber erst seit August 2019 in Hefenhofen war – sie ersetzte Nadja Flammer – hinterlasse sie dennoch ihre Spuren auf der Verwaltung, «weil Gaby das Personalreglement neu verfasst und ein griffiges Controlling eingeführt hat», sagte Thomas Schnyder. Nachfolger Grabers wird Matthias Tödtli aus Altnau.