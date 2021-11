Altnau genehmigt sich eine Steuerreduktion und ein Schulhaus

Gemeindeversammlung Die Altnauer genehmigen sich eine Steuersenkung und eine Schulhauserweiterung Die Behörde der politischen Gemeinde, wie auch jene der Primarschulgemeinde bringen an den Versammlungen am Donnerstagabend ihre Geschäfte problemlos durch. Marion Theler 26.11.2021, 16.21 Uhr

Der Präsident der Primarschulgemeinde Altnau, Harry Lüthi-Gantenbein, zeigte anlässlich der Orientierungsversammlung die Pläne für den Erweiterungsbau. Bild: Inka Grabowsky

62 Stimmberechtigte und sechs Einwohner mit beratender Stimme besuchten die Budgetversammlung in der Schwärzihalle. Gemeindepräsident Hans Feuz erläuterte das Budget und den Finanzplan 2023 bis 2026. Das Budget rechnet bei einem um drei auf 57 Prozentpunke gesenkten Steuerfuss mit einem kleinen Plus von circa 34’000 Franken. Vom Bootshafen würden 130’000 Franken und damit, im Verhältnis zu den Liegeplätzen, erstmals seit dem Ausbau wieder gleich viel wie vorher abgeschöpft. Die Kosten in der Spitex und in der stationären Pflege steigen weiter an. Für die Prämienverbilligung seien rund 200’000 Franken budgetiert. Ebenso hoch ist der Beitrag an den öffentlichen Verkehr. «Nutzen Sie ihn, denn Sie zahlen ihn auch», meinte Feuz.