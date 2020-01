Gemeinderat Uttwil plant den grossen Wurf Die Behörde will den Zentrumsplatz autofrei machen, eine neue Mehrzweckhalle auf dem Schulareal bauen und einen anderen Standort für das Feuerwehrdepot suchen. Markus Schoch 10.01.2020, 04.10 Uhr

Der Gemeinderat möchte den Zentrumsplatz attraktiver gestalten und das Feuerwehrdepot aussiedeln. (Bild: Andrea Stalder)

Die Ideen hatte er schon lange im Kopf. Jetzt geht der neue Uttwiler Gemeindepräsident Richard Stäheli mit Unterstützung seiner Kollegen in der Behörde daran, die Weichen so zu stellen, dass diese Ideen Wirklichkeit werden können. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Ortsplanungsrevision kurz vor Weihnachten nachträglich wichtige Änderungen beschlossen, die noch in diesem oder im nächsten Monat öffentlich aufgelegt werden.

Gemeindepräsident Richard Stäheli. (Bild: Donato Caspari)

Teile des Zentrumsplatzes mit dem Feuerwehrdepot und dem Haus «Füllemann» sowie die bestehende Mehrzweckhalle sollen in die Wohn- und Arbeitszone zu liegen kommen; heute sind sie in der Zone für öffentliche Bauten. Zum einen soll dieser Schachzug ermöglichen, mehr Leben auf den Zentrumsplatz zu bringen und ihn gleichzeitig vom Verkehr zu entlasten. «Der Zentrumsplatz soll autofrei und damit attraktiver werden, was sich viele Uttwiler wünschen», sagt Stäheli.

Feuerwehrdepot muss nicht im Zentrum stehen

Möglich machen soll das der Bau einer Tiefgarage. Zumindest teilweise finanziert werden könnte diese Investition mit dem Erlös aus dem Verkauf des Feuerwehrdepots-Areals an einen Investor, mit dem zusammen die Gemeinde das Landstück entwickeln möchte. Die Halle für die Löschfahrzeuge und alles andere Material könne sich gut auch an einem Ort befinden, der nicht so zentral sei, sagt Stäheli. Darin seien sich die Entscheidungsträger in den drei Gemeinden einig, die in einem Feuerwehr-Zweckverband zusammengeschlossen sind. «Wir haben Ideen, wie wir es machen könnten», sagt Stäheli.

Die Mehrzweckhalle an der Hauptstrasse soll Platz machen für eine Wohnüberbauung mit Gewerberäumen. (Bild: Donato Caspari)

Geld für die Investitionen in die Gemeindekasse spülen soll zum anderen auch der Verkauf der Liegenschaft, auf der die Mehrzweckhalle steht und zu der zwei Parkplätze gehören. Auf dem Gelände sieht der Gemeinderat ebenfalls eine Wohnüberbauung (mit Gewerberäumen) vor. Eine neue Mehrzweckhalle inklusive Tiefgarage will er in Absprache mit der Primarschulbehörde oberhalb der Schulanlage im Bereich des bestehenden Hartplatzes bauen.

Unterführung für Velofahrer und Fussgänger

Verankert werden soll dieser Strategiewechsel im Richtplan, den der Gemeinderat entsprechend geändert hat. Darin wieder aufgenommen hat die Behörde auch die mögliche Planung einer Unterführung für Velofahrer und Fussgänger vom Seeweingarten zum Bahnhof. Das Projekt soll Bestandteil des nächsten Agglomerationsprogrammes der Region St. Gallen werden.

Stäheli hofft, die revidierte Ortsplanung inklusive Baureglement bereits im Mai der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen zu können. Die Chancen ständen gut. Mit den meisten Einsprechern seien «sehr positive» Gespräche geführt worden.