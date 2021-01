Gemeindepräsidentin «Wenn ich ein Ziel habe, gebe ich nicht so schnell auf»: Linda Signer ist in Eschenz seit hundert Tagen im Amt Ende September wählten die Stimmberechtigten Linda Signer zur neuen Gemeindepräsidentin von Eschenz. Nach den Turbulenzen im vergangenen Jahr gibt es viele Altlasten, die aufgearbeitet werden müssen. «Es geht nicht alles von heute auf morgen», sagt sie. Rahel Haag 09.01.2021, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist kein Zuckerschlecken», sagt Linda Signer, seit hundert Tagen Gemeindepräsidentin von Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Linda Signer strahlt. Seit hundert Tagen ist sie Gemeindepräsidentin von Eschenz. In Ihrem Büro auf der Gemeindeverwaltung hängt ein grosses, buntes Gemälde. Es stamme von einer Freundin aus Stein am Rhein. «Als ich hier ankam, waren die Wände kahl», sagt Signer. Nur ein paar Nägel waren von Vorgänger Claus Ullmann geblieben.

Am 27. September war Signer gewählt worden. Gestartet war sie nur einen Tag später. Es sei tatsächlich sehr schnell gegangen, sagt die 41-Jährige. «Eigentlich wollte ich mit meiner Tochter noch Ferien in Kairo machen – doch die habe ich abgesagt.» Darüber sei sie im Nachhinein froh. Die Einführung übernahmen Vizegemeindepräsident Dominik Spycher und Gemeinderätin Heidi Springmann. Für sie sei es aber kein Sprung ins kalte Wasser gewesen, sagt Signer. «Ich hatte mich schon vorher mit vielen Personen ausgetauscht und auch bereits öffentlich zugängliche Unterlagen studiert.»

Gemeinsam mit Signer haben auch die Gemeinderäte Erich Studer und Fabian Tschalèr ihr Amt angetreten. «Wir sind ein gutes Team», sagt Signer. Jeder sei mit Freude und Elan dabei. Springmann und Spycher brächten bereits Erfahrung mit, während Studer, Ressort Hochbau, und Tschalèr, Ressort Werke und Tiefbau, beide vom Fach seien. Signer sagt:

«Klar kommt es im Gemeinderat zu Diskussionen, aber das ist auch gut so.»

Am Ende zögen dennoch alle am selben Strang und unterstützten sich gegenseitig. «Demnächst führen wir eine Klausurtagung durch, um Ziele und eine Strategie zu definieren.»

Viele Altlasten müssen noch aufgearbeitet werden

Das Dorf am Übergang vom Untersee zum Rhein hat turbulente Zeiten hinter sich. Ende März war Claus Ullmann per sofort als Gemeindepräsident zurückgetreten. Auch die Gemeinderäte Erwin Bühler und Hansruedi Buff legten ihr Amt nieder. Zusätzlich kündigten die Gemeindeschreiberin, der Bauverwalter und der Steuersekretär. Sie hatten die Gemeinde per Ende Juni verlassen. «Seither ist vieles liegengeblieben», sagt Signer. Viele Altlasten müssten noch aufgearbeitet werden. Plötzlich ist das Strahlen verschwunden, für einen Moment wirkt sie müde.

«Es ist kein Zuckerschlecken.»

Und wie oft hat sie ihre Entscheidung schon bereut? «Eine fiese Frage», sagt sie und schweigt. Manchmal, wenn sie an ihre Grenzen komme, stelle sie sich vor, wie es in einem Jahr sein wird, sagt sie schliesslich. Und plötzlich erschienen ihr die aktuellen Aufgaben bewältigbar. «Dann halte ich mir vor Augen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Man muss sich Zeit geben.» Sie habe schon andere Herausforderungen gemeistert. Und wenn sie ein Ziel habe, gebe sie nicht so schnell auf.

Die Verwaltung als Rückgrat der Gemeinde

Die grösste Herausforderung sei aktuell der Aufbau der Verwaltung. «Wir sind noch dabei, zu analysieren, wie die Aufteilung aussehen soll.» Am Ende müssten viele Puzzleteile zusammengefügt werden, das brauche seine Zeit. Gleichzeitig sei es wichtig, denn:

«Die Verwaltung ist sozusagen das Rückgrat einer Gemeinde.»

Personell kam es unter Signer bereits zu einem ersten Wechsel. Anfang November erfolgte nach drei Monaten die Trennung von Gemeindeschreiber Hanns Wipf. Zu den Gründen möchte sich Signer nicht äussern. «Ich will die Sache nicht nochmals aufwärmen.» Seit Dezember ist nun Petra Gruber zu 60 Prozent angestellt.

«Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es auf der Verwaltung läuft», sagt Signer, «und, dass die Angestellten gerne zur Arbeit kommen.» Denn dann könne man sich auch wieder vermehrt auf das Politische konzentrieren.

Erste Gemeindeversammlung fiel ins Wasser

Ihre erste Gemeindeversammlung hätte Linda Signer am 11. Dezember leiten sollen, doch diese war der Pandemie zum Opfer gefallen. «Ich wollte auch einen Nachmittag einrichten, an dem man vorbeikommen und mir Fragen hätte stellen können», sagt sie. Doch auch das sei aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. In Sachen Rückmeldungen sei ihr Credo jedenfalls: «Je direkter, desto besser.» Denn in einem Gespräch könnten die Dinge besser geklärt werden, ist sie überzeugt. «Von daher war es sicher ein eher schwieriger Start.»

Offiziell ist Signer in einem 50-Prozent-Pensum als Gemeindepräsidentin angestellt. Daneben führt sie mit ihrem Mann die Firma Medalytik, und vermittelt Personal für medizinische Laboratorien. Doch aktuell arbeite sie gar nicht für das eigene Geschäft. «Auf lange Sicht muss sich das ändern.» Sie seufzt, hält inne und sagt: «Genau in solchen Momenten stelle ich mir vor, wie es in einem Jahr sein wird.» Linda Signer strahlt. Trotz allem.