Der Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus kandidiert in Thal

Hauptwil-Gottshaus «Man soll mir nicht nachsagen können, dass ich mich aus dem Staub gemacht habe»: Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus kandidiert in Thal Matthias Gehrings Zeit als Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus läuft Ende dieses Jahres ab. Für das gleiche Amt kandidiert er diesen Herbst in der St.Galler Gemeinde Thal. Den jetzigen Job will er allerdings bis zum letzten Tag motiviert bewältigen. Interview: Georg Stelzner Jetzt kommentieren 26.10.2021, 04.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Gehring in seinem Büro im Gemeindehaus an der Oberdorfstrasse 3 in Hauptwil. Bild: Donato Caspari (Hauptwil, 18. Oktober 2021)

Matthias Gehring, Sie wollen Hauptwil-Gottshaus verlassen und Gemeindepräsident von Thal werden. Wie schätzen Sie Ihre Erfolgsaussichten beim zweiten Wahlgang am 28. November ein?

Ich bin überzeugt, dass ich gute Chancen habe, als Sieger aus dem zweiten Wahlgang hervorzugehen. Meine Zuversicht schöpfe ich aus dem Eindruck, dass die Bevölkerung einen auswärtigen neuen Gemeindepräsidenten will, der die Aufgabe unbefangen, aber mit der nötigen Erfahrung angehen kann.

Hand aufs Herz: Haben Sie nicht erwartet oder zumindest gehofft, das Ziel schon im ersten Wahlgang zu erreichen?

Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden. Als mit Simon Diezi ein dritter Kandidat ins Rennen stieg, rechnete ich von vornherein mit einem zweiten Wahlgang. Und zu einem solchen kommt es jetzt auch.

Ihre Doppelrolle als amtierender Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus und Kandidat in Thal verlängert sich nochmals. Können Sie beide Funktionen gleich gewissenhaft ausüben?

Natürlich resultiert für mich daraus eine zeitliche Mehrbelastung, doch tangieren die beiden Funktionen einander nicht. Wahlkampftermine nehme ich hauptsächlich in Abendstunden und an Wochenenden wahr. Zudem steht mir in Thal ein gutes Team zur Seite, das mir organisatorische Arbeiten abnimmt. Priorität hat auf jeden Fall meine Aufgabe in Hauptwil-Gottshaus. Ich werde mich bis 31. Dezember für diese Gemeinde einsetzen.

Welche Wahlkampfaktivitäten stehen in den kommenden Wochen noch an?

Ich möchte noch an vier Samstagen, beginnend am 30. Oktober, mit den Wählerinnen und Wählern von Thal an verschiedenen Orten in Kontakt treten und sie zu einem Imbiss einladen. Geplant ist auch ein Chat-Forum, bei dem ich live Fragen beantworten werde. Für den Wahlsieg möchte ich bis zuletzt mit vollem Einsatz kämpfen.

Matthias Gehring sucht eine neue politische Herausforderung. Bild: Donato Caspari

Angenommen, Sie werden zum Gemeindepräsidenten von Thal gewählt: Wie motivieren Sie sich dann für die letzten fünf Wochen in Hauptwil-Gottshaus?

Wenn ich mich einmal für etwas entschieden habe wie vor etwas mehr als zehn Jahren für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus, dann erledige ich den Job bis zum letzten Tag mit derselben Sorgfalt und demselben Engagement. Motivationsprobleme habe ich nicht. Man soll mir nicht nachsagen können, dass ich mich aus dem Staub gemacht habe. Ich verlasse Hauptwil-Gottshaus ja nicht, weil es mir hier nicht mehr gefällt, sondern weil ich eine Chance sehe, mich beruflich weiterzuentwickeln. Dabei bin ich mir bewusst, dass in gut zwei Monaten ein Lebensabschnitt endet und ein neuer beginnt.

Zur Person

Matthias Gehring (SVP) ist seit 1. Juni 2011 Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, wo er das Amt in einem 75-Prozent-Pensum ausübt. Bis vor kurzem unterrichtete er auch Allgemeinbildung am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Seine Amtszeit in Hauptwil-Gottshaus endet auf eigenen Wunsch Ende 2021. Beim ersten Wahlgang für das Gemeindepräsidium in Thal belegte Gehring mit einem Rückstand von 82 Stimmen den zweiten Platz. (st)

Egal, ob Sie in Thal gewählt werden oder nicht: Ihre Amtszeit in Hauptwil-Gottshaus endet am 31. Dezember 2021. Gibt es Projekte, die Ihnen so wichtig sind, dass Sie diese bis Jahresende noch abschliessen wollen?

Der unmittelbare Abschluss konkreter Projekte steht nicht an. Es wird vielmehr darum gehen, neue Projekte einzuleiten. Ich denke dabei an den Netzausbau für Wasser und Strom in St.Pelagiberg, die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Gewässerraumausscheidung und die Einführung von Tempo-30-Zonen in Hauptwil. Die Traktandenliste der nächsten Gemeindeversammlung wird entsprechend lang sein.

Sie hätten auf Nummer sicher gehen und nach einer allfälligen Niederlage in Thal in Hauptwil-Gottshaus weitermachen können. Weshalb haben Sie sich anders entschieden?

Ich glaube, dass ein Verbleiben in Hauptwil-Gottswil bei einer Wahlniederlage in Thal bei der Bevölkerung nicht gut angekommen wäre. Es hätte der Eindruck entstehen können, dass Hauptwil-Gottshaus für mich nur zweite Wahl ist. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich habe ehrlich und frühzeitig kommuniziert, dass ich Ende Jahr so oder so zurücktreten werde. Ich wollte damit auch dem Gemeinderat genügend Zeit geben, die Nachfolge aufzugleisen.

Hauptwil-Gottshaus wird im Jahr 2022 einige Zeit ohne gewählten Gemeindepräsidenten auskommen müssen, da die Ersatzwahl verschoben wurde. Wie beurteilen Sie diese aussergewöhnliche Situation?

Zunächst hoffe ich einmal, dass eine gute personelle Lösung gefunden wird. Bis der neue Gemeindepräsident sein Amt antritt, wird die Verantwortung bei Adrian Studerus, dem Vizegemeindepräsidenten, liegen. Er gehört seit 2011 der Behörde an und weiss, was zu tun ist. Der Gemeinderat und die Verwaltung werden diese spezielle Zeit gut meistern. Davon bin ich überzeugt. Sollte es Fragen geben, werde ich selbstverständlich bereit sein, Auskunft zu geben. Realistischerweise ist davon auszugehen, dass mein Nachfolger das Amt Mitte des nächsten Jahres antreten kann. Grössere Projekte könnten sich wegen der Vakanz im Gemeindepräsidium etwas verzögern.