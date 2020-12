HAUPTWIL-GOTTSHAUS In der Oberthurgauer Gemeinde sind fünf «Paradiesinseln» geplant Hauptwil-Gottshaus soll noch attraktiver werden. Geplant ist die Aufwertung von Orten, die von den Einwohnern in der Freizeit gerne aufgesucht werden. Um das Projekt realisieren zu können, beantragt der Gemeinderat einen Kredit in Höhe von 85'000 Franken. Georg Stelzner 03.12.2020, 18.30 Uhr

Matthias Gehring, Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin (Hauptwil, 31. Januar 2018)

Was bitte – Paradiesinseln? Wer diese Frage stellt, kennt das Selbstverständnis der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus nicht. Seit Jahren nimmt sie für sich in Anspruch, ein «Paradies im Grünen» zu sein. Was liegt also näher, als in dieses bemerkenswerte Attribut zu investieren?