Geldsegen - Die Gemeinde Bussnang erbt eine Million – und hilft dafür dem Alterszentrum aus der Patsche

Dem Alterszentrum Bussnang wird Ende Jahr wegen der Pandemie eine Million fehlen. Damit aufgrund der fehlenden Liquidität das Heim nicht verkauft werden muss, greift die Gemeinde unter die Arme. Doch das zinslose Darlehen bezahlt sie nicht mit Steuergeldern, sondern mit einer Erbschaft. Es sei ein Glücksfall, sagt Präsident Ruedi Zbinden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen an der Urne über das Darlehen ab.

Das Alterszentrum im Zeichen der Sanierung: Der Altbau ist eingerüstet. Bild: Kevin Roth (Bussnang, 18. Mai 2021)

Das Alterszentrum Bussnang hat Geldsorgen. Die Gemeinde Bussnang hat dafür erst kürzlich viel Geld geerbt. Des einen Freud soll nun des anderen Unterstützung sein. Denn die finanziellen Herausforderungen im Alterszentrum sind vor allem wegen Corona entstanden.

Angefangen haben die Schwierigkeiten aber mit der Sanierung des Zentrums. Das alte Gebäude an der Viaduktstrasse hatte eine Modernisierung nötig. Doch während der Bauphase traten einige Überraschungen zu Tage. «Es geht um Erdbeben- und Brandschutzsicherheit, um das Dach, das in schlechterem Zustand ist wie angenommen und Schadstoffe wie Asbest, die raus mussten. Das konnte man vorher einfach zu wenig gut abschätzen», sagt Ruedi Zbinden, Bussnanger Gemeindepräsident.

Aufgrund der höheren Baukosten hat der Stiftungsrat des Alterszentrums mit der Bank einen neuen Kredit ausgehandelt. Denn die Stiftung ist nicht gewinnorientiert und hat deshalb auch einen viel zu geringen Erneuerungsfonds angelegt. Die Rückzahlung wurde mit einer 97-prozentigen Belegung der Betten berechnet. «Das ist die normale Auslastung des AZB», sagt Zbinden, der auch das Präsidium des Stiftungsrats innehat.

Zu geringe Auslastung wegen der Pandemie

Dann kam Corona. «Lange Zeit hatte man wenig Probleme und dann im Dezember und Anfang Jahr gab es einige Todesfälle», erklärt Zbinden. Im Februar waren von 91 Betten 20 nicht belegt. Zudem gab es aufgrund der Pandemie Mehrausgaben, etwa auch für Überstunden, welche das Personal leisten musste. Und Neueintritte gab es kaum – auch wegen der Pandemie und der verschärften Auflagen für Angehörige und Besucher. Zbinden sagt:

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident Bussnang. Bild: PD

«Alles in allem ist offensichtlich, dass dem Alterszentrum Ende Jahr eine Million fehlen wird.»

Aufgrund des erst kürzlich erhöhten Bankkredits wegen der Sanierung war es klar, dass die Gemeinde als Unterstützerin angefragt werden soll. «Der Gemeinderat stand vor der Entscheidung, nichts zu tun und das Risiko einzugehen, dass das AZB im schlimmsten Fall bei fehlender Liquidität verkauft werden müsste, oder aber einen finanziellen Beitrag zu leisten», sagt der Gemeindepräsident. Deshalb hat die Behörde entschlossen, dem AZB mit einem zinslosen Darlehen von einer Million Franken zu helfen.

Entscheid fällt an der Urne

Darüber sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne am 13. Juni befinden. Martin Hochreutener, Vizepräsident der Gemeinde sagt dazu:

Martin Hochreutener, Gemeinderat Bussnang. Bild: Monika Wick

«Wichtig ist dem Gemeinderat, dass dieses Darlehen nicht gesprochen wird, weil man sich mit dem Bauvorhaben verrechnet hat.»

Er habe auch schon vernommen, dass es Bürger gibt, die denken, es sei wegen ungenügender Abklärungen im Voraus dazu gekommen. «Es hat klar mit der Unterbelegung und den höheren Ausgaben zu tun, dass dieses Defizit zu Stande kommt», betont auch Zbinden.

Die gute Nachricht im Zusammenhang mit diesem Darlehen ist, dass es nicht mit Steuergeldern finanziert werden muss. «Wenn wir uns die Finanzen der Gemeinde und den guten Rechnungsabschluss 2020 anschauen, dann hätten wir auch mit eigenen Mitteln die Unterstützung leisten können», sagt Zbinden.

Allerdings verstarb Anfang Jahr Willi Bissegger, welcher der Gemeinde als Alleinerbin sein gesamtes Vermögen hinterliess. «Willi hat sein ganzes Leben in Lanterswil verbracht und die letzten sechs Jahre im Alterszentrum gelebt», sagt Zbinden. Er kannte Bissegger gut, er sei ein bescheidener und angenehmer Zeitgenosse gewesen.

Arbeitsplätze erhalten im Sinne des Erblassers

Die Gemeinde war überrascht über diese Erbschaft, sagt Hochreutener. Die Bedingung für die Verwendung der Erbschaft sei, dass das Geld nachhaltig eingesetzt werden muss. Die Bussnanger Exekutive will damit aber keine Naturflächen oder andere umwelttechnischen Projekte unterstützen. «Wir finden, dass es auch nachhaltig und im Sinne des Erblassers ist, wenn wir Arbeitsplätze in der Region erhalten», sagt Vizepräsident Martin Hochreutener.

Das Alterszentrum ist mit 130 Arbeitsplätzen der zweitgrösste Arbeitgeber in der Gemeinde, wie Zbinden betont. Das gesamte Darlehen kann mit der Erbschaft finanziert werden, sagt der Präsident. «Der Vorteil ist, dass wir dieses zinslose Darlehen in 20 Jahren zurückbezahlt bekommen, das Geld ist also nicht weg, aber sinnvoll angelegt», sagt Zbinden.

Zbinden und Hochreutener sind beide Mitglieder im Stiftungsrat des Alterszentrums. Auch kritische Stimmen, die befürchten, dass sich die Gemeinde nur einsetze, weil etwa Zbinden beide Präsidien führt, gehören dazu, sagt Zbinden nüchtern. «Wir müssen allerdings schon sehen, dass sich die Gemeinde sonst nicht finanziell am AZB beteiligen muss, mit Ausnahme der gesetzlichen Anteile», sagt er.

Zbinden hofft auf ein klares Ja

In der Gemeindebehörde sei man der Meinung, dass es ihre Aufgabe ist, in schwierigen Situationen mutige Entscheide zu treffen. Dieses Darlehen mit der Erbschaft zu finanzieren und das Geld so nachhaltig und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, erachtet der Gemeinderat als den richtigen Weg. «Die Frage kommt sonst schon auf, was wir denn mit dem Geld finanzieren sollen. Das wäre eine schwierige Entscheidung», sagt Zbinden.

Deshalb hofft die Behörde, dass das Volk dem Vorhaben wohlgesinnt ist und den Vorschlag für das Darlehen annimmt. «Ich wünsche mir natürlich ein klares Ja und keinen Zufallstreffer», sagt Ruedi Zbinden.