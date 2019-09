Geflügelte Kunstgestalten mit Bodenhaftung in Romanshorner Galerie In den kommenden drei Wochen stellt Ursula Fehr unter dem Titel «Metamorphosen» 56 Bronzeskulpturen aus. Markus Bösch

Ursula Fehr mit einem ihr so genannten Ikariden. (Bild: Markus Bösch

Sie stehen im Garten und in der Galerie «Mayers Altem Hallenbad» an der Kastaudenstrasse. An der Vernissage vom vergangenen Freitag liessen sich über 60 Besucherinnen und Besucher von der Kunsthistorikerin Monica Seidler-Hux in Ursula Fehrs Werk einführen.

«Ursula Fehr betrachtet die Natur, sammelt deren Formen, fügt zusammen und hinzu und verwandelt sie. Und damit beginnen die Metamorphosen.»

Blätter und Äste würden zu Kunstgestalten, die ihre Magie auf den Betrachter ausüben. «Es sind Ikaride, Abkömmlinge des Ikarus, die auf neue Horizonte weisen und dieselbigen auf vielfältige Art zum Ausdruck bringen», sagte Seidler-Hux. Und sie legte den Gästen nahe, sich auf die beseelten Kunstwerke einzulassen, sich von ihren ansprechen und vielleicht sogar verwandeln zu lassen.