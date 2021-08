Gefahr für Hunde: Giftige Blaualgen in Horn

Gefahr für Vierbeiner «Diese Toxine können für Menschen und Tiere giftig sein»: Warnung für Hundebesitzer – Blaualgen im östlichen Hafen von Horn Die Gemeinde hat einen Teil des Hafens abgesperrt und mit Warntafeln versehen. Der Grund: Passanten haben am Mittwoch blaue Verfärbungen entdeckt. Es handelt sich um Blaualgen, die besonders für Hunde gefährlich sein können. Tanja von Arx 13.08.2021, 15.08 Uhr

Diese Schilder hängen im Horner Hafen. PD

Auf Facebook warnt man sich gegenseitig. Ein Mann postet am Donnerstagabend in der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn…» ein Foto, auf dem ein Schild mit den Worten «Generelles Badeverbot für Hunde! Lassen Sie Ihren Hund nicht aus dem See trinken. Verdacht auf Blaualgen!» zu sehen ist, signiert von der Gemeinde Horn.

Sofort reagieren andere Hundehalter – und weitere Facebook-Nutzer machen sich Sorgen, weil sie beobachtet haben, dass mehrere Hunde an dem Tag und genau an dieser Stelle im Wasser getobt sind, nämlich an der «Schütti».

Amt für Umwelt verschickt auf Anfrage Medienmitteilung

Wie ist die Lage einzuschätzen? Und vor allem: Besteht auch an den umliegenden Orten Gefahr? Auf Anfrage verschickt das kantonale Amt für Umwelt am Freitagnachmittag eine generelle Medienmitteilung. Interne Untersuchungen hätten gezeigt, dass es sich bei den Blaualgen um giftige Pflanzen handelt.

Scheinbar haben Passanten bereits am Mittwoch blaue Verfärbungen im östlichen Hafen gemeldet. Im Schreiben heisst es:

«Es handelt sich um verbreitete, potenziell gefährliche Arten, die Blaualgentoxine bilden können.»

Bei der Zersetzung der Algenbestände würden die Blaualgentoxine freigesetzt. «Diese Toxine können für Menschen und Tiere giftig sein.»

Die Gemeinde hat den Bereich bereits vorgängig abgesperrt und mit Warntafeln versehen.