Gefängnis «Es ist wichtig, dass Sie merken, was es geschlagen hat»: Arboner Zigarettendieb wandert für acht Monate hinter Gitter Ein 25-jähriger Arboner bricht siebenmal ein. Unter anderem auf dem Campingplatz Arbon und im Steinacher «Hafen-Treff» treibt er sein Unwesen. Er schlägt mit einem Schachtdeckel Scheiben ein, klaut Zigaretten, Alkohol und Bargeld. Der Räuber ist mehrfach vorbestraft. Deshalb kennt das Bezirksgericht Arbon nun keine Milde mehr. Annina Flaig Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.30 Uhr

Das Strandbad Buchhorn in Arbon ist eines der Tatorte. Bild: Andrea Stalder

Ihm ist schwindlig. Das sagt der Beschuldigte dem Bezirksgericht Arbon gleich zu Beginn der Verhandlung. Dann trinkt er Wasser aus einem Plastikbecher. Insgesamt werden ihm sieben Diebstähle, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der 25-jährige Arboner mit italienischer Staatsbürgerschaft bestreitet sie nicht und sagt: «Es waren grosse Fehler.»

Einen seiner «Fehler» begeht er im Steinacher «Hafen-Treff», wo er im Jahr 2019 einbricht und 2000 Franken Bargeld und Zigaretten im Wert von fast 3000 Franken mitnimmt. Von Januar 2019 bis April 2020 bricht er unter anderem auch in den Steinacher Badi-Kiosk, in den Campingplatz und ins Strandbad Arbon ein.

Dieb nimmt Alkohol-Test-Gerät mit

In seinem Beutesäckchen befinden sich fast jedes Mal Zigaretten, manchmal Bargeld, Alkohol oder Esswaren. Einmal entwendet er ein Alkohol-Test-Gerät und einmal zwei Mountainbikes aus dem Keller eines Wohnblocks. Die Staatsanwältin sagte zu Beginn ihres Vortrags:

«Es scheint, als hätte er eine wichtige Lektion in der Kinderstube verpasst, nämlich den Unterschied zwischen dein und mein.»

Insgesamt klaut der junge Arboner Waren im Wert von 17'000 Franken und verursacht einen Sachschaden von 27'000 Franken. So bricht er bei seinen Diebstählen – teilweise zusammen mit Komplizen – Türen und Fenster auf oder schlägt sie ein. Beim Spar in Arbon wirft er einen Schachtdeckel in die Eingangstür und verschafft sich so Zutritt zum Laden.

Seine Arbeit hat ihn krank gemacht

Vor Gericht ist der Beschuldigte sichtlich nervös. Mit der Spitze seines schwarzen Turnschuhs tippt er unaufhörlich auf den Boden und erklärt:

«Ich habe mich in einer Perspektivlosigkeit befunden.»

So habe er keine Berufsbildung und während längerer Zeit keine feste Anstellung gehabt. Letztes Jahr im Oktober habe er angefangen, für ein Temporärbüro zu arbeiten. Seit November sei er allerdings krank geschrieben. Er habe ohne Maske über Stunden hinweg Lackierarbeiten ausführen müssen. Das habe ihn krank gemacht.

Der Beschuldigte ist bereits mehrfach vorbestraft. In Folge der Einbrüche wird er ausserdem zweimal mehrere Tage festgenommen. Doch dies führt laut der Staatsanwältin «nicht zum gewünschten Lerneffekt». Sie fordert vom Gericht deshalb eine 22-monatige Freiheitsstrafe, die Hälfte davon unbedingt. Die Verteidigung plädiert für eine Freiheitsstrafe von lediglich fünf Monaten bedingt. Sie sagte:

«Es ist zu berücksichtigen, dass er sich in stark betrunkenem beziehungsweise bekifftem Zustand befand.»

Er habe teilweise gar nicht mehr realisiert, was er mache. Bezüglich Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz betont sie allerdings, dass es sich beim Konsum von Marihuana und Kokain jeweils um Kleinstmengen gehandelt habe, worin die Staatsanwältin einen Widerspruch sieht. Der Beschuldigte selbst sagt vor der Urteilsverkündung:

«Ich wurde vom Leben eigentlich schon genug bestraft.»

Das Gericht kennt aber keine Milde mehr. Es verurteilt den 25-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 22 Monaten, acht davon muss er hinter Gittern absitzen. Die Richterin erinnert an seine Vorstrafen, bei denen man jeweils Milde walten liess. «Das hat ihn offensichtlich nicht beeindruckt.» Zum Beschuldigten sagte sie: «Es ist wichtig, dass Sie merken, was es geschlagen hat.» Zusätzlich zur Gefängnisstrafe kassiert der 25-Jährige 500 Franken Busse, und er muss die Verfahrenskosten von insgesamt fast 7500 Franken bezahlen.

