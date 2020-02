Gefährlich gute Wahlwerbung: Oliver Martin stellt Magenbrot-Müsterli in Weinfelder Milchkästen Der SVP-Politiker verteilt Magenbrot in Weinfelder Briefkästen. Werbefachleute raten davon ab, Lebensmittel ohne persönlichen Kontakt unversiegelt zu verschenken. Mario Testa 18.02.2020, 16.55 Uhr

Sieht gut aus, ist es auch. Und doch bleib bei unversiegelten Esswaren im Milchkästchen ein ungutes Gefühl bei den Empfängern. (Bild: Mario Testa)

«Mache gilt!» ist der Wahlslogan von Oliver Martin im Wahlkampf. Der Leimbacher möchte für die SVP neu in den Grossen Rat des Kantons Thurgau einziehen. Auf Stimmenfang geht er dabei mit aussergewöhnlichen Mitteln. Am vergangenen Samstag verteilte er Wahlflyer in etwa 100 Weinfelder Briefkästen, garniert mit einem kleinen Säckli Magenbrot. Die Leckerei kommt in einem Plastiksäckli mit Verschlussstreifen daher. Der Inhaber der Confiserie Martin sagt dazu:

«Das Magenbrot wurde bei uns verpackt. Die sind also hundert Prozent sauber.»

Viele Empfänger der Wahlwerbung werden sich wohl genüsslich über die unverhofften Leckerei her gemacht haben. Doch bei Nahrungsmitteln im Milchkästchen ist Vorsicht geboten.

Werbefachleute raten ab

«Das ist ein absolutes NoGo», sagt Werbefachmann Nicola Tauro von der Werbeagentur ADUR in Weinfelden. «Bei einigen Leuten hinterlassen Lebensmittel im Milchkästchen – zu dem ja auch Fremde Zugriff haben – ein ungutes Gefühl. Ich würde unseren Kunden eine solche Werbeaktion nie empfehlen.» Anders sehe es aus, wenn die Lebensmittel in verschweissten Verpackungen daher kommen.

Auch Werbefachfrau Silvia Suter von der Agentur Joss&Partner kennt die Idee von Lebensmitteln als Werbeträger. «Ein eingeschweisstes Biberli würde vielleicht gehen. Aber Magenbrot in Säckli, die geöffnet und geschlossen werden können, ohne dass man etwas merkt, empfehle ich gar nicht. Ich würde mich nicht trauen, so etwas zu essen», sagt sie. «Wenn man solche Giveaways den Leuten direkt verteilt, ist das kein Problem.»

Persönliche Übergabe ohne Probleme

Oliver Martin hat an der Wyfelder Fasnacht auch persönlich mit seinen Flyern und dem Magenbrot geworben. «Ich wollte damit auch etwas Wiedergutmachung leisten, weil wir an der Wega Qualitätsschwankungen hatten beim Magenbrot», erklärt er. «Auch die Verteilaktion in die Briefkästen war natürlich gut gemeint. Leute zu verunsichern, war sicher nicht meine Absicht.»