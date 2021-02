Geburtstagskind «So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt die Pöstlerin von Muolen, «immer wieder hiess es beim Sortieren ‹Annina, Annina, Annina ...›» Dank ihrer Schwester darf eine junge Frau aus Muolen am Dienstag einen ganz besonderen Geburtstag feiern. Manuel Nagel 02.02.2021, 16.25 Uhr

Die Pöstlerin der Familie Hälg übergibt Annina eine ganze Kiste voll mit Briefen und Päckchen. Bild: Manuel Nagel (Muolen, 2. Februar 2021)

«So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt die Pöstlerin von Familie Hälg.

«Heute Morgen beim Sortieren hiess es immer wieder ‹Annina, Annina, Annina, Annina ...›.»

Annina, das ist das Geburtstagskind – wobei Kind mit nun 21 Jahren nicht mehr wirklich zutrifft. «Ich lasse dir die Kiste hier und nehme sie morgen dann wieder mit», sagt die Pöstlerin, wünscht Annina Hälg nochmals alles Gute und fährt vom Hof. Zurück bleibt eine junge Frau mit einem strahlenden Gesicht und einer Kiste in der Hand mit mehr als hundert Briefen und Päckchen.

Auf dem Wohnzimmertisch steht ein grosses Paket, eingepackt mit blauem Geschenkpapier. «Eine Frau aus Winterthur brachte es am Sonntag vorbei», sagt Tanja Hälg, die Mutter von Annina. Die Frau sei extra mit dem Auto nach Muolen gefahren.

«Sie wollte sicher gehen, dass das Geschenk am 2. Februar hier ist.»

Das sagt Tanja Hälg sichtlich gerührt und überwältigt von all den vielen Zuschriften – die meisten von für Familie Hälg unbekannten Menschen.

Selbst aus dem Kanton Aargau ist Post gekommen. Die meisten Absender kennen die Hälgs nicht. Bild: Manuel Nagel (2. Februar 2021)

Die Rechnung ohne die zweite Tochter gemacht

Dabei war das alles gar nicht so gedacht, wie Tanja Hälg erzählt. Weil ihre Tochter wegen Corona keine Freunde zum Geburtstag einladen konnte, wollte sie ihr dennoch etwas Freude bereiten und bat auf Facebook ihre Bekannten, Annina doch ein Kärtchen zu schicken.

«Ich dachte, wenn Annina vier, fünf Briefe bekäme, so wäre das schön.»

Doch Tanja Hälg machte die Rechnung nicht ohne ihre andere Tochter Natalie. Diese teilte das Posting ebenfalls unter ihren Bekannten und diese wiederum verbreiteten den Aufruf weiter, sodass immer mehr Leute von dieser Aktion erfuhren. Das Ende ist bekannt: Annina wurde überschwemmt mit Geburtstagspost von überall her. «Der ist vom Aargau», liest Annina Hälg vor und zeigt das Couvert ihren Eltern. Sie nimmt jeden Brief einzeln aus der Postkiste und schaut sich die Marke und den Absender an. Und ihre Augen leuchten immer noch.

Mit Mutter Tanja schaut sich Annina Hälg die vielen Briefe an. Bild: Manuel Nagel (Muolen, 2. Februar 2021)

Unterdessen macht sich Vater Heinrich Hälg parat, um seine Tochter zur Arbeit zu fahren, sobald sie mit der ersten Durchsicht fertig ist. Das Auspacken der Päckli und Briefe will sich die Familie für den Abend aufsparen, wenn auch Natalie zu Hause ist. Schliesslich ist sie ja mitverantwortlich für die Flut an Briefen. «Die beiden haben eine ganz enge Bindung», sagt Tanja Hälg über ihre Töchter. Und sie ergänzt:

«Natalie würde für Annina alles tun.»

Viel Geburtstagspost für Annina. Bild: Manuel Nagel (2. Februar 2021)

Bevor die kleine Party innerhalb der Familie steigt, muss Annina trotz Geburtstag noch arbeiten, darf jedoch für einmal etwas später kommen. Sie übe ihren Job mit sehr viel Freude aus, verrät Mutter Tanja. In der Stiftung Egnach, eine geschützte Werkstatt, konfektioniert Annina aktuell Schrauben für einen grossen Fensterhersteller aus der Region und verschweisst anschliessend die Plastiksäckli.

Frische Muffins mit Datteln als Geburtstagsgebäck

Und wenn Annina am Abend nach Hause kommt, dann wird es bereits nach frischen Muffins duften, die ihre Mutter in der Zwischenzeit gebacken hat. Ein neues Rezept mit Datteln, sagt diese. Wegen Anninas Diabetes. Und Tanja Hälg erzählt, dass selbst darauf Rücksicht genommen worden sei von den Spendern. Über Facebook sei sie gefragt worden, ob Annina Süsses essen dürfe, und Tanja Hälg erklärte die Situation. «Am nächsten Tag lagen dann zwei Tafeln Schoggi für Diabetiker in unserem Briefkasten», erzählt sie.

Tanja Hälg ist dankbar, dass so viele Menschen ihrer Tochter einen unvergesslichen Geburtstag beschert haben. «Wir versuchen möglichst allen zu antworten», sagt sie, jedoch fehle bei einigen Briefen der Absender.