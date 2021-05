"Rotes Kreuz" in Arbon: "Schifflände" fordert Gleichberechtigung

Gastronomie Zwei Parkplätze sorgen für böses Blut: Die Betreiber der «Schifflände» sind schlecht auf die Stadt Arbon zu sprechen und beneiden den Wirt des «Roten Kreuzes» Wegen der aktuell schwierigen Lage der Gastronomie drückt die Stadt beim «Roten Kreuz» ein Auge zu. Er darf die illegal erstellten Pergolen vorübergehend wieder nutzen. Bei anderen Restaurants zeigt die Verwaltung weniger Herz für deren Nöte und Sorgen. Markus Schoch 15.05.2021, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peschee Künzi vor den beiden Parkplätzen, wo die «Schifflände» gerne Tische und Stühle aufgestellt hätte. Die Stadt schlug ihm vor, sie dort zu platzieren, wo gerade der Werkhof mit einem Auto vorbeifährt. Bild: Manuel Nagel

Gionatan Capuano ist eigentlich nicht besonders gut auf die Stadt zu sprechen. Der Wirt fühlt sich schlecht behandelt. Und nicht erst, seit er vor vier Jahren ohne Baubewilligung zwei Pergolen aufstellen liess, was ihm viel Ärger einbrachte. Die Stadt untersagte ihm im letzten Sommer, die Beschattungsanlagen und eine der beiden Gartenterrassen zu nutzen.

Doch im Moment kann sich der umstrittene Beizer nicht beklagen. Die Stadt hob das Verbot Ende April wieder auf. Begründung: Kaum eine andere Branche sei von der Pandemie so hart getroffen wie die Gastronomie. Viele Hotels und Restaurants würden um die Existenz kämpfen. In dieser Situation wäre es unverhältnismässig, Capuano mit betrieblichen Einschränkungen das Leben zusätzlich schwer zu machen, argumentiert der Stadtrat.

«Schifflände» kann Terrasse nicht erweitern

Bei anderen Wirten zeigt die Behörde weniger Entgegenkommen. So ist sie beispielsweise nicht bereit, den Betreibern der «Schifflände» in der genau gleich schwierigen Lage auf der anderen Strassenseite zu helfen, damit die Rechnung wenigstens einigermassen aufgehen kann. «Wir haben die Stadt gebeten, zwei Parkplätze von ihr nutzen zu dürfen, damit wir dort zur Erweiterung des Gartenrestaurants zusätzlich drei Tische mit zwölf Stühlen inklusive Partyzelt aufstellen können», sagt Peschee Künzi, der das Lokal vor zwei Jahren mit anderen Stammgästen gepachtet hat. Der XMV-Stadtparlamentarier ist im Unterschied zu Capuano gut vernetzt in Arbon und kennt die Entscheidungsträger persönlich. Genützt hat ihm der unkomplizierte Zugang aber nichts.

Peschee Künzi. Bild: PD

Die Stadt sei nicht bereit, ihnen die Parkplätze vorübergehend zur Verfügung zu stellen, sagt Künzi. Eine Begründung habe sie zuerst nicht geliefert, aber stattdessen vorgeschlagen, die Tische doch einfach beim Eingang ins Restaurant aufzustellen. Künzi sagt dazu:

«Das ist Blödsinn, weil viel zu gefährlich.»

Die Gäste würden mitten auf der Strasse sitzen, was nicht zu verantworten sei. Künzi hat deshalb nochmals das Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat gesucht, der ihm aber wenig Hoffnung machte.

Diezi versprach wiederholt unkomplizierte Hilfe

Künzi hat kein Verständnis für die Verweigerungshaltung der Stadt. Wenn sie beim «Roten Kreuz» beide Augen zudrücke, müsse sie auch bei anderen Wirten bereit sein, kreative Lösungen zu finden, die ihnen ermöglichen würden, irgendwie über die Runden zu kommen. Vor allem handle die Stadt wider die eigenen Beteuerungen, es dem notleidenden Gewerbe so einfach wie möglich zu machen, um durch die Krise zu kommen. «Die Verantwortlichen haben das x-mal gesagt», ruft Künzi in Erinnerung.

Ende März war er sogar selber dabei, als Stadtpräsident Dominik Diezi im Parlament auf Anfrage der SVP-Fraktion und zur Freude aller Parteien sagte, dass die Stadt Gewerbetreibenden oder Wirten möglichst unkompliziert helfen wolle, wenn sie um Hilfe gebeten werde. In der Altstadt beispielsweise stelle die Stadt Gastrobetrieben an diversen Orten öffentliche Flächen zur Verfügung, in der Regel, ohne eine Gebühr zu erheben, hatte der Stadtrat in diesem Zusammenhang bereits im letzten August erklärt. Künzi fragt sich, warum das im Fall der «Schifflände» nicht möglich sein soll.

Vorwurf: Stadt misst mit unterschiedlichen Ellen

Sie seien mit dieser Erfahrung aber nicht allein, sagt Künzi. Bei gewissen Beizen schicke die Stadt Kontrolleure vorbei, die den Abstand der Tische messen würden und nicht mit sich reden liessen, wenn sie einen Verstoss gegen die Coronavorschriften feststellen. Umgekehrt rühre sie bei nochmals anderen Betrieben keinen Finger, selbst wenn jeder sehen könne, dass sich weder Wirt noch Gäste einen Deut um die neuen Spielregeln scheren würden. Beides stört Künzi:

«Es geht nicht an, dass die Stadt mit unterschiedlichen Ellen misst.»

Die Klage ist nicht neu: «Wenn wir allen Gerüchten glauben würden, wird in Arbon sehr vieles falsch gemacht, und jeder kann tun, was er möchte im Gastrobereich», kritisierte bereits Lukas Auer von der SP in einem Vorstoss im September 2019. Bewohner der Altstadt sagten in einem Artikel der «Thurgauer Zeitung», sie kämen sich vor wie in einer Bananenrepublik. Der Stadtrat stellte die Vorwürfe in Abrede: «Die Gastronomiebetriebe in Arbon werden mehrheitlich korrekt und verhältnismässig geführt», schrieb er in seiner Antwort zwei Monate später. Auch kontrolliere die Stadt regelmässig, ob sich alle ans Gesetz halten würden.

Parkplätze werden gebraucht

Zu den aktuellen Differenzen mit der «Schifflände» teilt die zuständige Abteilungsleiterin Rahel Morgenegg auf Anfrage mit:

Rahel Morgenegg. Bild: PD

«Der Stadtrat lehnt nach Rücksprache mit der Verwaltung die Nutzung von Parkplätzen deshalb ab, weil das Fehlen dieser Plätze für andere, beispielsweise Ladenbesitzer, negative Auswirkungen hat.»

Die Behauptung, dass die Stadt päpstlicher als der Papst sei und mit dem Stockmeter die geforderten Mindestabstände in den Restaurants nachmesse, bestreitet die Stadt. «Wir haben keine Kenntnisse davon.» Und falsch sei auch die Unterstellung, die Stadt lasse gewisse Wirte in der aktuellen Situation einfach gewähren, wenn sie gegen die Vorschriften verstossen würden. «Wir setzen die geltenden Bestimmungen durch. Werden diese nicht eingehalten, gehen wir der Sache nach.»

Die Stadt sei sehr bemüht, alle Betriebe gleich und entgegenkommend zu behandeln, schreibt Morgenegg in ihrer mit Stadtrat Luzi Schmid abgesprochenen Stellungnahme. So habe der Stadtrat entschieden, dass alle Betreiber von Garten- beziehungsweise Aussenwirtschaften Zelte nutzen dürften, ohne das normalerweise notwendige Baubewilligungsverfahren durchlaufen zu müssen. Es reiche eine Meldung bei der Abteilung Bau.

Goodys Deli: Besondere Ausgangslage

Dass sich auch andere Beizen wie die «Schifflände» in einem engen räumlichen Korsett bewegen müssen, bestätigt Morgenegg. Das «Goodys Deli» in der Altstadt darf nur Mini-Tische mit jeweils zwei Stühlen draussen direkt an der Hausmauer aufstellen. Andernfalls müsste das Restaurant öffentlichen Grund nutzen. Morgenegg sagt dazu: «Aufgrund der besonderen Ausgangslage bei ‹Goodys Deli›, in welcher weitere Parteien involviert sind, hält der Stadtrat an dem fest, was er in Bezug auf den Betrieb einer Aussenrestauration im vergangenen Jahr beschlossen hat, nämlich, dass dafür ausschliesslich der private, nicht aber der öffentliche Grund genutzt werden darf.»