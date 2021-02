Gastronomie

Anpassungen sind möglich

Auf Anfrage bezüglich der Bundessteuerrechnung gibt Marcel Ruchet, Leiter der kantonalen Steuerverwaltung, folgende Auskunft: Die Höhe der Rechnung für die direkte Bundessteuer 2020 ist allein abhängig vom erzielten Einkommen 2020. Wenn nun das tatsächlich erzielte Einkommen tiefer als im Vorjahr ausgefallen ist, können die Steuerpflichtigen eine Anpassung der provisorischen Rechnung direkte Bundessteuer verlangen. «Führt die Zahlung der definitiven Steuerrechnung 2020 zu Liquiditätsproblemen, so kann eine Stundung beantragt werden», sagt Ruchet. Im Vergleich zu den Vorjahren verzeichne die Steuerverwaltung jedoch keine merkliche Zunahme von Anfragen zur Anpassung der provisorischen Bundessteuerrechnung 2020. Ob sie die Rechnung von Frau Brunner an den Bundesrat weiterleiten, will Ruchet nicht kommentieren. (sba)