Romanshorn: Gustav Kahn öffnet seine Tore am 6. Mai im Hafenareal

Gastronomie Vom Zug aufs Schiff: Erlebnis-Restaurant Gustav Kahn haucht dem Romanshorner Hafenbecken neues Leben ein Im «Gustav Gleis» auf dem Areal Bach in St.Gallen können Besuchende bereits seit einem Jahr das Feierabendbier geniessen. Nun expandiert das Unternehmen und eröffnet am 6. Mai in der Hafenstadt einen zweiten Gastrobetrieb. Dafür liessen die Verantwortlichen extra einen Kahn bauen. Remo Fischbacher

So sieht das Schiff aus: «Gustav Kahn», der neue Gastrobetrieb neben dem Skaterpark. Bild: Ralph Ribi

«Gustav ist nicht nur Lokomotivführer, sondern auch ein Freund des Wassers», sagt Michel Staubli über die Kunstfigur. Der Unternehmer steht mit anderen erfahrenen Erlebnisgastronomen hinter «Gustav Kahn» – dem neuen Gastrobetrieb am Romanshorner Hafen. Staubli nimmt Bezug auf das seit einem Jahr bestehende «Gustav Gleis» in St.Gallen. Bereits für jenes Konzept zeichneten Staubli und die Gustav-Gleis-Familie verantwortlich. Nun ist das Bodenseeufer die Location für den zweiten Betrieb. An neuer Stätte liessen Staubli & Co. ein Gebäude in Form eines Schiffes bauen. Um den Besucherinnen und Besuchern noch mehr Hafen-Feeling zu bieten, haben die Verantwortlichen einen Leuchtturm und einen Schiffscontainer vor dem Kahn-Gebäude platziert. Die restlichen Arbeiten sind in den letzten Zügen.

Der Leuchtturm und der Schiffscontainer stehen bereits – im Hintergrund das Kahn-Gebäude. Bild: Ralph Ribi

Bei der Vergabe des sogenannten Food Courts zeigte sich die Stadt Romanshorn vom Projekt begeistert. «Es half uns sicherlich, dass die Stadt unsere Story um ‹Gustav Gleis› bereits kannte», sagte Staubli. Der Ort solle zu einer generationenübergreifenden Begegnungszone werden. Wichtig sei in der ersten Saison, dass die Marke bekannt werde und sich der Betrieb entsprechend positioniere. In den letzten zwei Jahren hatten mehrere Foodtrucks für ein zusätzliches gastronomisches Angebot am Hafen gesorgt.

Infobox Gastronomische Zwischennutzung im Hafenareal Für das Jahr 2022 hat die Stadt Romanshorn Ende letzten Jahres die saisonale gastronomische Nutzung im sogenannten Food-Court-Areal neu ausgeschrieben. Mit dem Ziel, den gut frequentierten Standort für die Bevölkerung und die touristischen Gäste erlebbarer zu machen. Der Pilotbetrieb 2020 und 2021 hat aufgezeigt, dass die Publikumsnachfrage nach qualitativ hochstehenden Konzepten für die gastronomische Areal-Nutzung in der Touristik- und Freizeitzone am Hafenbecken klar gegeben ist.

Weltoffen – und doch regional

Den Kahn werden die 10 bis 15 Mitarbeitenden mit Souvenirs des als reiselustig beschriebenen Gustavs ausstatten. Der Gastrobetrieb soll die Geschichte des fiktiven Namensgebers erzählen, der viel in der Welt herumgekommen ist. Für eine fröhliche Stimmung sorgen beispielsweise farbige Vintage-Möbel, die Gustav in Italien entdeckt hat. Longdrinks lernte er in Spanien kennen, auf den Geschmack von Pitabroten kam er in Griechenland und auf den von Grilladen in Südamerika – so jedenfalls will es die Saga des Weltenbummlers. Ob ein Möbelstück oder eine kulinarische Köstlichkeit – alles wird seine besondere Bedeutung im neuen Erlebnis-Restaurant am Hafenbecken bekommen.

Die Erfinder von Gustav wollen zwar internationales Flair nach Romanshorn bringen, aber gleichzeitig auch mit Regionalität punkten. Analog zu St.Gallen pflanzt Staubli vor Ort eigene Salate und Kräuter an. «Wir arbeiten mit frischen Produkten aus der Nähe», sagt er.

Gustav legt viel Wert auf Nachhaltigkeit

Der Betrieb zeichnet sich in seinen Kreationen folglich durch viel Schweiz und Bodensee aus. Doch nicht nur das ist Staubli wichtig: «Getränke gibt es bei uns im Mehrwegbecher oder Glas.» Ziel ist eine nachhaltige Abfallpolitik. Damit will der Gastro-Betrieb verhindern, dass Abfall im See landet und Ressourcen unnötig verschwendet werden.

Bei schönem Wetter führt «Gustav Kahn» Besucherinnen und Besucher kulinarisch durch den Sommer. Täglich ab 11.30 Uhr, fünf Monate lang – im September geht die Saison zu Ende. Der St.Galler Betrieb ist zudem über den Winter offen. Ob dies in der Hafenstadt ebenfalls geschieht, steht noch nicht fest.

Infobox Neues Hotel und Infrastrukturgebäude an Hafenpromenade Die Stadt Romanshorn und die Schweizerische Bodenseeschifffahrt AG (SBS) arbeiten dieses Jahr anlässlich des Konzepts «brise» einen Gestaltungsplan für die Hafenpromenade aus. Die SBS plant ein Hotel mit 84 Zimmern. Zwischen jenem Hotel und dem alten Zollhaus soll ein weitläufiger, stadtgartenähnlicher Platz entstehen, den die Stadt für Nutzungen wie Feste, Sport, Märkte oder Konzerte verwenden möchte. Im Weiteren sieht sie ein Infrastrukturgebäude mit Gastronomie, Toiletten und Dienstleisterflächen vor.

Von Plänen einer öffentlichen Tiefgarage, die in Verbindung zur Hoteltiefgarage steht, und einer Verbesserung der Verkehrssituation ist ebenfalls die Rede. Die Stadt muss Details hierzu jedoch noch ausarbeiten.

