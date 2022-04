Gottlieben: Viele Käufer am Räumungsverkauf in der Drachenburg

Gastronomie und Hotellerie Grossandrang beim Räumungsverkauf: Hunderte wollten sich ein Andenken oder ein Schnäppchen aus Drachenburg und Waaghaus sichern Die Ausstattung der beiden Traditionshäuser fand am Wochenende viele neue Besitzer. Um die Mehrkosten für den anstehenden Umbau zu decken, wird der Ertrag aber nicht reichen. Inka Grabowsky 03.04.2022, 15.15 Uhr

Beat Jost, Nik Knüsel und Rolf Dieboldswyler freuen sich, wenn die Ausstattung in gute Hände kommt. Bild: Inka Grabowsky

Ein Tiefkühlschrank für 900 Franken? Eine Kerze für 3 Franken? Oder doch der Flügel für 2500 Franken? Der Ansturm auf den Liquidationsverkauf von Drachenburg und Waaghaus am Wochenende war gewaltig. Jeweils fünfzig Käuferpaare durften aufs Mal in Rheinecksaal, Bürgerstube, Fischerstube und Restaurant nach Geschirr, Besteck, Gläsern, Möbeln oder Wäsche suchen. Weitere fünfzig Kaufwillige standen neunzig Minuten nach Türöffnung noch im strömenden Regen an. Als erster Kunde ersteht Kurt-Christian Tennstädt aus Allensbach 20 Servietten für je einen Franken mit Waaghaus-Logo. «Schon meine Eltern sind hier immer gerne zu Gast gewesen», sagt er.