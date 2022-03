"Rotes Kreuz" in Arbon: Neues Baugesuch für Pergola

Gastronomie Der Schein trügt beim «Roten Kreuz» in Arbon: Der Besitzer hat nicht geblufft Gionatan Capuano hat angekündigt, Hotel und Restaurant aus Protest gegen eine Verfügung der Stadt im Frühling nicht zu öffnen. Trotzdem stellt er jetzt Tische und Stühle ins Gartenrestaurant. Der Wirt hofft auf ein kleines Wunder. Und er sucht neue Wege. Markus Schoch 18.03.2022, 17.05 Uhr

Hinter den Absperrgittern ist alles parat für die Eröffnung der Saison. Bild: Markus Schoch

Es sieht so aus, als wären die Absperrgitter nur Drohkulisse gewesen. Gionatan Capuano stellte sie vor drei Wochen rund ums «Rote Kreuz» auf, weil er die Pergola unter den Bäumen in der Gartenwirtschaft auf Anordnung der Stadt seit letzter Woche nicht mehr nutzen darf. Der Gastrounternehmer war masslos enttäuscht und fühlte sich hintergangen. Unter diesen Voraussetzungen habe er keine Lust mehr, weiterzumachen, erklärte er damals. Hotel und Restaurant werde er dieses Jahr nicht wie gewohnt Anfang April aufmachen. Der Betrieb bleibe geschlossen, bis eine für ihn akzeptable Lösung gefunden sei.

Trotzdem hat Capuano in der Zwischenzeit die Tische der Gartenwirtschaft geschliffen, neu lackiert und zusammen mit den Stühlen auf die grosse Terrasse mit Blick auf den See gestellt. Im Bereich gegen die Schlosswiese stehen Loungemöbel. Es ist alles bereit für den Start in die neue Saison. War die Ankündigung des Wirtes nur ein Bluff? Capuano verneint. Er habe die Hoffnung auf eine gütliche Einigung noch nicht verloren und treffe einfach die nötigen Vorkehrungen für den Fall, dass er mit seinem Optimismus Recht behalten sollte. Er brauche zwei Wochen, um alles auf Vordermann zu bringen, und könne darum nicht bis zur letzten Sekunde warten.

Stadt ist ebenfalls an einer guten Lösung interessiert

Gionatan Capuano hofft noch immer auf eine einvernehmliche Lösung. Bild: Donato Caspari

Im Moment hat der Wirt allerdings keine Anzeichen, dass sich das Blatt für ihn in den nächsten Tagen zum Guten wenden könnte. Es seien aber noch mehr als 10 Tage Zeit bis zum normalen Eröffnungstermin des «Roten Kreuzes» nach der Winterpause, gibt sich Capuano zuversichtlich. «Ich bin guten Willens.» Die Stadt sei auch daran interessiert, dass mit dem Wirt eine Lösung gefunden werden könne, damit das «Rote Kreuz» «das Arboner Seeufer wieder belebt», sagt Markus Rosenberger, der Leiter der Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften.

Neuer Anlauf Baugesuch für kleinere Pergola Das Bundesgericht hat im letzten November entschieden, dass Gionatan Capuano die kleinere der beiden Pergolen gegen die Schlosswiese hin abbrechen muss. Der Gastrounternehmer hat sie Anfang Februar demontiert und eingelagert. Jetzt will er sie wieder aufbauen. Er hat dafür bei der Stadt ein Baugesuch eingereicht, das seit Freitag öffentlich aufliegt. Er habe festgestellt, dass bei gastronomischen Zwischennutzungen am See baulich einiges möglich sei, was ihm verwehrt werde. Der Wirt der «Veranda» beim «Metropol» habe eine Pergola aufstellen dürfen. Und der «Saurer Garten» nutze einen ausgedienten Bus als Beiz. Capuano will die Gartenwirtschaft gegen die Schlosswiese hin künftig auch als gastronomische Zwischennutzung betreiben. Er erhofft sich damit Sonderrechte, die er bis jetzt nicht hatte. (mso)

Der Gastrounternehmer will aber nicht einfach warten und die Hände in den Schoss legen, bis sich jemand von der Stadt mit ihm an einen Tisch setzt. Das von ihr am 14. Februar erlassene Nutzungsverbot hat er angefochten. Es stehe im Widerspruch zum öffentlichen Versprechen des Stadtrates, er dürfte die Regen- und Sonnenschutzvorrichtung bis zu einem abschliessenden Urteil in dieser Streitsache gebrauchen. Und ein solches Urteil liege noch nicht vor, was die Stadt anders sieht mit Verweis auf einen Entscheid des Bundesgerichts im letzten November.

Am Zug ist jetzt die Stadt

Das Verfahren sei damit nicht abgeschlossen, sagt Capuano. Denn die Richter in Lausanne hätten den Ball im Fall der Pergola unter den Bäumen wieder der Stadt zugespielt. Diese muss jetzt abklären, ob der Abbruch der Sonnen- und Regenschutzvorrichtung verhältnismässig wäre oder nicht. Capuano kann auch ein Wort mitreden. Er ist aktuell aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben.

Im Teil der Gartenwirtschaft gegen die Schlosswiese hin stehen Loungemöbel. Die Pergola in diesem Bereich ist weg. Bild: Markus Schoch

Am Schluss wird der Fall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder die Gerichte beschäftigen: Kommt der Stadtrat zum Schluss, die Pergola müsse weg, wird sich Capuano wehren. Im anderen Fall dürfte der Thurgauer Heimatschutz von den Rechtsmitteln Gebrauch machen. Der Verband hält die Pergola in jeder Beziehung für unzulässig.