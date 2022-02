Bären Bottighofen eröffnet heute nach langer Umbauphase

Gastronomie Der Eiskunstläufer als neuer Gastgeber: Am Freitag eröffnet der frisch sanierte Bottighofer «Bären» Das Dorf bekommt mit der Eröffnung des Restaurants wieder einen Treffpunkt im traditionsreichen Haus an der Hauptstrasse. Kurt Peter 18.02.2022, 04.30 Uhr

Gastgeber Timothy Leemann mit Küchenchef Michael Brunner in der Gaststube des «Bären» Bottighofen. Bild: Ralph Ribi

«Drei Jahre der Planungen und Sanierungen sind vorbei, das Restaurant strahlt wieder eine sehr heimelige Atmosphäre aus, es war eine spannende Zeit.»

Das sagt Geschäftsführer Tim Leemann. Die Küche des «Bären» biete eine hohe, aber bezahlbare Qualität und spreche damit die regionale Bevölkerung an. Regional heisst für den neuen Gastgeber aber auch, möglichst viele heimische Produkte einzusetzen.

Küche mit asiatischem Touch

«Wir haben die Speisekarte bewusst klein gehalten. Wir bieten bekannte und weniger bekannte Gerichte an, alle mit einem leichten asiatischen Einfluss.» Vorspeisen, Hauptspeisen, Fisch, Fleisch und Vegetarisch sowie Desserts: «Klein bedeutet trotzdem eine gute Auswahl.» Umfangreich ist die Auswahl an Rot- und Weissweinen, auch hier kommt die Region nicht zu kurz und der Kanton Thurgau ist prominent vertreten. Für den Geschäftsführer ist es wichtig, dass das Traditionsrestaurant belebt wird. So seien natürlich auch Vereine herzlich willkommen.

Alles anzeigen

Mittags und abends geöffnet Der «Bären» ist jeweils von Dienstag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Reservationen unter www.baeren-bottighofen.ch.

Der «Bären» bietet Platz für 50 Gäste, inklusive des Säli, welches für kleine Anlässe auch reserviert werden kann. «Wir nehmen gerne Reservationen für grössere Events an», sagt Tim Leemann. Das Menu könne dann gemeinsam zusammengestellt werden. Der «Bären» verfügt auch über eine Gartenwirtschaft mit 20 Plätzen. Er und das Team freuten sich sehr auf die Eröffnung.

«Und ich fühle mich sehr wohl in Bottighofen.»

Traditionsreiche Geschichte

Seit November 2021 wohnt die Familie im Dorf. «Der Charakter des Ortes gefällt uns sehr und im Sommer werden wir wohl auch den See geniessen», ist sich Tim Leemann sicher. Er hat schon viele Kontakte geknüpft, auch an der Podiumsdiskussion über die Hauptstrasse im Dorfzentrum.

«Es ist wichtig, die Leute zu kennen, schliesslich hat das Restaurant eine traditionsreiche Geschichte und die Bevölkerung ist interessiert daran, was hier passiert.»

Und es sei seine Art, sich schnell integrieren zu können, sagt der 30-jährige Familienvater, der in seiner Vita auch zwei Schweizer-Meister-Titel im Eiskunstlaufen stehen hat.

Nach Bottighofen ist der Geschäftsführer über Kontakte mit Philipp Schwarz, dem Eigentümer der Liegenschaft und Ifolor-Verwaltungsratspräsidenten, gekommen.

«Er hat mich gefragt, ob ich die Aufgabe übernehmen will, und dann haben wir uns zusammengesetzt und das Konzept erarbeitet.»

Erfahrungen in der Gastronomie hat Leemann zahlreiche gesammelt, zuletzt war er Chef der Personalabteilung von drei Hotels in Luzern, «und dies noch kurz vor der Pandemie». Es sei eine schwere Zeit gewesen, und die Entscheidung, wieder operativ und in Bottighofen tätig zu sein, sei sicher richtig.

Blick in die frisch restaurierte Gaststube im Anbau. Bild: Ralph Ribi