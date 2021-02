Gastronomie Das Wasser ist das Lebenselixier von Romanshorn: Zwei Cafés bringen frischen Wind an den Hafen Die Zukunft der Stadt liegt am Wasser: 2015 eröffnete die Schweizerische Bodensee Schifffahrt das Restaurant Hafen. Im Kornhaus empfängt seit Ende des letzten Jahres das «Pano» Gäste. Im Frühling kommt ein Glacégarten des Wiener Kaffee Franzl dazu. Auf der anderen Seite der Gleise ist das Bild ein anderes. Die Konditorei Köppel mit Café beispielsweise ist seit zwei Jahren zu. Diego Müggler 0 Kommentare 20.02.2021, 04.40 Uhr

Norbert und Tatjana Mahr eröffnen im Frühling einen Ableger ihres Wiener Kaffees auf der Hafenpromenade. Bild: Donato Caspari (25. Januar 2018)

Es war eine Hiobsbotschaft für alle traditionsbewussten Romanshorner. Ein A4-Zettel an der Eingangstür zur Konditorei Köppel verkündete im Februar 2019 die Schliessung auf unbestimmte Zeit. Den neuen Betreibern war es nicht gelungen, das Geschäft erfolgreich weiterzuführen. Und es sieht nicht danach aus, dass sie je wieder aufgeht. Firmengründer und Liegenschaftsbesitzer Urs Köppel hat bis heute keinen Nachfolger für sein Geschäft gefunden. Jedenfalls sind die Türen nach wie vor zu. Zur aktuellen Situation will sich Köppel nicht äussern. «Die Zukunft meiner Liegenschaft ist noch nicht gesichert», schreibt der Lehrmeister des Jahres 2016 auf Anfrage.

Bodan-Überbauung am Bahnhofplatz: Die Räumlichkeiten sind weiter zu haben. Bild: Markus Schoch

Die Romanshorner konnten sich vor zwei Jahren immerhin mit der Aussicht trösten, dass in der Bodan-Überbauung ein neues Café eröffnet werden soll. Doch Mario Koinig kam mit seinem Projekt nicht vorwärts. Zuerst gab es eine Einsprache gegen das Baugesuch für das «Bodans», dann war sein Innendesigner in Verzug und am Schluss standen die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung. Koinig sagt:

«Es gab zwei Wasserschäden, welche insgesamt ein Jahr lang andauerten.»

Nach weiteren Problemen und keinem Entgegenkommen der Vermieter in dieser für ihn schwierigen Situation kam es zur Vertragsauflösung. Die am 9. Juli 2018 erteilte Baubewilligung ist im Sommer 2020 abgelaufen und nicht mehr gültig. Koinig übernahm mit Ursula Brügger im Januar 2020 das Café-Bistro Seemöwe in Güttingen. Seit letztem November führen die beiden das ganze Restaurant.

Platz für frischen österreichischen Wind

Dafür macht das Wiener Kaffee Franzl vorwärts, das Norbert und Tatjana Mahr 2016 eröffnet haben. Mit «Kipferl», Kaiserschmarrn und klassischem Wiener Schnitzel verzaubert der gelernte Konditor seither seine Kundschaft. Im letzten Mai erhielt das Ehepaar zudem den Zuschlag für einen Glacégarten auf der Hafenpromenade. Geplant war die Eröffnung bereits in der vergangenen Saison. Doch der Zeitplan war zu ehrgeizig.

An diesem Ort auf der Hafenpromenade soll der Glacégarten zu stehen kommen. Bild: Markus Schoch

«Ausnahmsweise ist nicht Corona für die Verschiebung schuld», sagt Tatjana Mahr und lacht. Der Prozess mit der Baubewilligung habe vergangenen Sommer zu lange gedauert. Neuer Termin ist diesen Frühling. Die vom Bundesrat in Aussicht gestellten Lockerungen der Schutzmassnahmen kommen dem Franzl entgegen. Tatjana Mahr sagt:

Tatjana Mahr vom Wiener Kaffee Franzl. Bild: Donato Caspari (25. Januar 2018)

«Es ist unser grosses Glück, dass wir am neuen Standort eine Terrasse mit 60 Sitzplätzen haben.»

Auf dieser Terrasse, die von früh bis spät Sonne habe, könne man bereits im Frühling draussen verweilen, sagt die Österreicherin. Sie hoffe, bis Ostern das Eiscafé fertig gebaut zu haben, um danach Gäste bewirten zu können.

«Wir wurden sehr herzlich in Romanshorn empfangen»

Auch auf der anderen Seite des Hafens weht ein neuer Wind. Die Deutsche Café-Kette ‹Pano Brot & Kaffee› nahm vergangenen Dezember ein Café im Kornhaus in Betrieb. Zum Angebot gehören Kuchen, Brote und Glace. Pächterpaar Steffi und Martin sagen:

«In den ersten beiden Wochen wurden wir sehr herzlich von den Romanshornern empfangen. Viele freuten sich, dass ein weiteres Café in der Hafenstadt öffnet.»

Das Pano ist die neueste Gastro-Adresse am Hafen. Bild: Reto Martin (4. Dezember 2020)

Doch nach bereits zwei Wochen Betrieb musste das Lokal pandemiebedingt auf Take-away umstellen. Ob die Kundschaft Maske tragen muss oder nicht, spielt für die beiden keine grosse Rolle, «doch mit Take-away fühlt es sich als Gastgeber überhaupt nicht gleich an».

Dank einem kulanten Vermieter und sehr treuer Kundschaft aus der Umgebung, sei das Pano vergleichsweise akzeptabel durch den Lockdown gekommen. Trotzdem freut sich das Pächterpaar sehr, die Terrasse voraussichtlich im April wieder öffnen zu können. «Es ist wichtig, den Menschen einen Ort zu bieten, wo sie sich austauschen können.»